Trump dice a horas de aplicar aranceles: países "me besan el trasero" para negociar

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, aseguró este martes que los países del mundo a los que impuso aranceles generales el pasado 2 de abril, y que entrarán en vigor a las 12:01 horas tiempo del Este, le están "besando el trasero" para negociar las medidas comerciales.

“Se los digo, estos países me están llamando, me están besando el trasero, se mueren por hacer un acuerdo [comercial]", dijo el mandatario durante una cena del Comité Nacional Republicano del Congreso esta noche.

El magnate aseguró que los países están “urgidos” por negociar acuerdos que eviten los aranceles. "Se están muriendo por llegar a un acuerdo: ‘Yo haré lo que sea, señor’”, afirmó que le dicen representantes de las naciones que castigó con los gravámenes.

Trump: "These countries are calling us up. Kissing my ass." pic.twitter.com/a52SfBnsf8

