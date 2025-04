Trump libra a México y Canadá de aranceles amplios, pero les pega en industria clave

Este jueves se tiene previsto que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente el Fortalecimiento del Plan México, en el cual ya está previsto aumentar 10 por ciento la producción de vehículos para consumo nacional, así como el diseño y ensamblaje de un vehículo eléctrico 100 por ciento mexicano. Se prevé que este jueves haya una postura con respecto a este arancel a vehículo sobre el cual persisten dudas en relación a su implementación. EU busca gravar los componentes que no son hechos en EU.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– México y Canadá libraron el arancel general del 10 por ciento y las tarifas recíprocas que Donald Trump impuso este jueves a 185 países. Sin embargo, el Presidente estadounidense sí golpeó una industria clave que ejemplifica el nivel de integración de Norteamérica: la automovilística.

De hecho, el primer arancel que anunció Donald Trump este miércoles desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca fue el del 25 por ciento que se implementará a coches extranjeros. Este impuesto entró en vigor desde el primer minuto de este jueves con el objetivo de hacer "América grande de nuevo" y relanzar el sector. También se mantendrán las tarifas al acero y aluminio, que se rigen por políticas arancelarias independientes.

"Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado y violado por naciones cercanas y lejanas, tanto amigas como enemigas", sostuvo Trump durante su anuncio. "Los trabajadores del acero, del automóvil, los agricultores y los artesanos cualificados [...] han sufrido realmente mucho, han visto con angustia cómo dirigentes extranjeros han robado nuestros empleos, cómo unos tramposos extranjeros han rapiñado nuestras fábricas y cómo unos extranjeros carroñeros han destrozado nuestro antaño hermoso sueño americano", añadió.

La integración productiva entre estos tres países ha permitido una manufactura eficiente de vehículos ligeros y pesados. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía apuntan que al cierre del 2024, México alcanzó la mayor producción y exportación de vehículos ligeros en toda su historia con 4 millones de unidades y con Estados Unidos como el principal socio, que captó el 80 por ciento de los envíos de autos manufacturados en el país.

De hecho, casi la mitad de todos los vehículos vendidos en Estados Unidos son importados, así como casi el 60 por ciento de los repuestos de los vehículos ensamblados en ese país. En México están instaladas, por ejemplo, cuatro plantas de Ford (2 de vehículos, 1 de motores y 1 de transmisiones), nueve de General Motors (3 de vehículos, 3 de motores y 3 de transmisiones) y 3 de Stellantis (2 de vehículos y 1 de motores).

Este jueves se tiene previsto que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente el Fortalecimiento del Plan México, en el cual ya está previsto aumentar 10 por ciento la producción de vehículos para consumo nacional, así como el diseño y ensamblaje de un vehículo eléctrico 100 por ciento mexicano. Se prevé que este jueves haya una postura con respecto a este arancel a vehículo sobre el cual persisten dudas en relación a su implementación.

EU busca gravar los componentes que no son hechos en EU. "El 'contenido estadounidense' se refiere al valor del automóvil atribuible a las piezas obtenidas, producidas o transformadas en su totalidad en Estados Unidos. Posteriormente, el Secretario (de Comercio) podrá aprobar las importaciones de dichos automóviles para que sean elegibles para aplicar el arancel ad valorem del 25 por ciento", dice la orden ejecutiva que describe que el contenido no estadounidense del automóvil se calculará restando el valor del contenido estadounidense del automóvil del valor total del mismo.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) estableció desde el pasado 4 de marzo que “esta medida, lejos de fortalecer la economía de los Estados Unidos y de Norteamérica, tendrá repercusiones severas en la competitividad de la región, generando inflación, pérdida de empleos y menor crecimiento económico para los tres países. Los aranceles afectarán la estabilidad y competitividad de las cadenas de suministro de la industria automotriz y de autopartes, sector clave para la economía regional”.

En efecto, la organización Tax Foundation ha señalado que la expansión de los aranceles al acero y al aluminio; y los aranceles a los automóviles y autopartes reducirían la producción económica estadounidense en un 0.4 por ciento. De hecho, desde que Trump planteó la posibilidad de gravar los vehículos que se importan a EU se señaló que quienes pagarían esta medida serían los propios consumidores.

The Financial Times señalaba que los aranceles del 25 por ciento automóviles y autopartes procedentes de México y Canadá afectarán a más de una docena de fabricantes de automóviles con operaciones en esos países, incluyendo los tres fabricantes tradicionales de Detroit: General Motors, Ford y Stellantis.

El costo adicional variará según el modelo y el fabricante, dice el diario británico y cita a la consultora Anderson Economic Group, de Michigan, que estima que los aranceles añadirán entre 4 mil y 10 mil dólares al costo de la mayoría de los vehículos, y unos 12.000 dólares al de un vehículo eléctrico.

Ayer mismo, Trump sostuvo en su mensaje que buscará llevar de regreso a EU esta producción, al tiempo que invitó a hablar junto a él a un trabajador jubilado del sector del automóvil que ya ha participado en varios eventos republicanos. Se trata de Brian Pannebecker, residente de Michigan que fundó el grupo Auto Workers for Trump en 2024, que tenía como objetivo movilizar a trabajadores automotrices en favor de la reelección del magnate.

"Toda mi vida he visto cerrarse planta tras planta", ha señalado Pannebecker en su breve intervención, donde ha asegurado que las medidas de Trump impulsarán a la industria. "Ahora hay plantas inactivas. Hay plantas infrautilizadas, y las políticas de Donald Trump van a devolver el producto a esas plantas infrautilizadas", ha añadido.

Mariana Aparicio, académica del Centro de Estudios Internacionales de la UNAM, comentó que “de alguna forma este día D en el sector automotriz –pero también lo que se va a renegociar en el T-MEC– tiene que ver con proteger de forma directa a la mano de obra que no es calificada, que no es eficiente y que no es productiva; para poder regresar las empresas a EU necesita otro tipo de políticas fiscales para incentivar: si quieren vender en autos en EU, tienen que estar hechos en EU y de esa forma no pagarán aranceles. Hay un impuesto indirecto de apoyo para volver a contratar a los estadounidenses en esos sectores que están fuera del mercado porque no son eficientes”.

Aparicio apuntó que en el caso mexicano, en el corto plazo, va haber un estrés específico sobre todo porque ya hay algunos anuncios de algunas compañías del sector automotriz que han dicho que no van a invertir en el país o que sí van a trasladar su producción.” Pero eso en el corto plazo no es viable ni rentable porque cada planta se especializa en la producción de un vehículo, de un modelo y modificar toda esa estrategia lleva un tiempo. Lo que implica desmantelar una planta, localizarla en otro lugar, buscar proveedores con el valor de contenido regional que necesitas. Esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo”.

“No sabemos qué tan rápido, qué tan eficiente, tampoco sabemos si hay empresas de otros países que apuesten por irse a EU. México se benefició muchísimo con la firma del TLCAN, de muchas empresas del sector automotriz que venían de otro país para crear estos vehículos para exportarlos a EU. Esa era parte de nuestra ventaja, nuestra cercanía, la reducción de los precios de logística y una mano de obra altamente eficiente y con menor costo relativo. El tema del sector automotriz va a ser un tema muy discutido dentro de la revisión del TMEC en 2026. Aquí el reto es qué va a dar el gobierno mexicano y el sector automotriz para que empresas de otros países se queden en nuestro país”.

Dulce Olvera y Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/dulceolverayobedrosas/