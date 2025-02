Microsoft presenta Majorana 1, el primer procesador cuántico con cúbits topológicos

MADRID, 19 Feb. (Portaltic/EP).- Majorana 1, desarrollado por Microsoft, es el primer procesador cuántico con cúbits topológicos, un hito que la compañía tecnológica acompaña de la creación de su material topoconductor.

Microsoft ha compartido este miércoles un anuncio que allana el camino hacia los ordenadores cuánticos que permitirán resolver problemas de escala industrial en años, en lugar de en décadas, como por ejemplo, la creación de materiales que se autorreparan, de catalizadores que descompongan los contaminantes en subproductos valiosos o el desarrollo alternatnoivas tóxicas.

Se trata de la creación del primer procesador cuántico con arquitectura de núcleo topológico, denominado Majorana 1, que aprovecha el material topoconductor para "observar y controlar las partículas de Majorana [una partícula que es a su vez su antipartícula] para producir cúbits más fiables y escalables, que son los componentes básicos para los ordenadores cuánticos".

