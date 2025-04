Alejandro Armenta truena contra periodista por un tuit; lo llama "cobarde y canalla"

El Gobernador de Puebla se ensañó con Rodolfo Ruiz, director de un medio local, al llamarlo "cobarde" y "canalla" varias veces por una publicación en redes sociales que nunca escribió.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, arremetió este martes contra el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio EConsulta, al que llamó en repetidas ocasiones como “cobarde” y “canalla”, y solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar una investigación en su contra por la presunta violencia de género en contra de la boxeadora Gabriela Sánchez Saavedra, "La Bonita", debido a un supuesto tuit que el comunicador niega haber escrito.

"La verdad, lamento que un medio de comunicación haya señalado que ese evento era un distractor, quien lo dijo es un canalla. Ya lo borró. Es un tuit que subió EConsulta. Le quiero decir que es un canalla, que es un cobarde. Esto se puede tipificar como delito, porque referirse a una mujer de esa naturaliza sólo lo describe en cuerpo entero. Ojalá tuviera los pantalones, no para subirse al ring con Gaby, porque no le duraría ni un guante, pero sí para hacer un entrenamiento", declaró el Gobernador en una conferencia de prensa.

El ataque contra el periodista continuó varios minutos más, y generó indignación en el gremio poblano, el cual señaló que las acusaciones fueron desproporcionadas. Lo que detonó más preocupación fue la instrucción expresa del funcionario morenista para iniciar una investigación en contra de Rodolfo Ruiz.

"Ojalá tuviera la vergüenza de acompañarla a correr 10 kilómetros a la velocidad que ella lo hace, pero Rodolfo Ruiz, eres un canalla y eres un cobarde. Así te vas a identificar, como un canalla y cobarde que genera violencia de género. Les pido a las autoridades que actúen, a la Fiscal, para que actúe, porque es una violencia de género y difamación, porque no se vale que a una campeona mundial, a una poblana que nos llena de orgullo y que oferta su pelea para las mujeres se le difame y se le calumnie como él lo hizo. Insisto, Rodolfo Ruiz, eres un cobarde y eres un canalla", insistió el Gobernador.

Me entero que el coraje del gober fue por un tuit que no era de quien le dijeron, sino mío. Parece que su equipo lo mal informa y le hace quedar en ridículo, al amenazar por algo que no ocurrió y sostener la mentira para no admitir que se equivocó 🤦🏽‍♂️ — Héctor Llorame (@HectorBLN) April 9, 2025

A través de la red social X, antes Twitter, el periodista respondió a los señalamientos y calificativos de Armenta. "Gobernador: Que se investigue la violencia de género y la supuesta red de ciberdelincuentes que malintencionadamente me atribuye. José Tome Cabrera lo engaña y lo hace quedar en ridículo. Los tuits no son míos, sino de otras cuentas que nada tengo que ver", escribió, y acusó a su director de comunicación social de mentirle.

Según explicó el académico Jorge Calles Santillana, en una columna en EConsulta, el Gobernador se refería a un tuit publicado el 28 de diciembre del año pasado en el que se lee “La apuesta de la 4T por ‘La Bonita’ y Belinda no es aislada, no sólo es distractor ni desvío de recursos. Va más allá: son parte de un proyecto. En ese proyecto está un Diputado que iba a casarse y ya no se casó. Que vea quien quiera ver”. El mensaje no fue publicado por Ruiz, sino por Héctor Llorame Zepeda, reportero del mismo medio.

“El Gobernador parte de un error. Los tuits que me atribuye jamás los escribí yo, sino otro periodista y un tuitero. Jamás he escrito nada de ‘La Bonita'”, declaró más tarde el comunicador en una entrevista con Astillero Informa.