VIDEO ¬ Delegación olímpica israelí es fuertemente abucheada por la multitud en París

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- La delegación olímpica de Israel fue abucheada este viernes por la multitud presente en Francia, la ciudad sede de los Juegos Olímpicos 2024, durante su paso por el río Sena.

El inicio oficial se dio este 26 de julio con la participación de todas las delegaciones de los países que concursarán en las disciplinas de esta contienda deportiva.

Contrario al recibimiento que tuvieron los atletas palestinos en su recorrido por el río francés, donde fueron elogiados por los asistentes, los deportistas israelíes fueron víctimas de murmullos y gritos en su contra cuando aparecieron en el desfile.

Los visitantes lanzaron consignas contra el talento de Israel como señal de apoyo a Palestina tras la guerra que sostiene el grupo Hamás contra Israel desde hace algunos meses, y por la cual incluso se habían realizado peticiones de que no dejaran participar a Israel, como se hizo con Rusia.

— sarah (@sahouraxo) July 26, 2024