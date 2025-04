Trump cancela millones y amaga con impuestos a universidad de élite que no se doblegó

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de que la Universidad de Harvard deje de estar exenta de pagar impuestos y comience a hacerlo como "entidad política" si no accede a sus pretensiones, entre ellas poner freno a las protestas estudiantiles en contra de la guerra en la Franja de Gaza.

"Recuerden, ¡el estatus de exención de impuestos depende totalmente de actuar en favor del interés público!", ha recordado.

Las nuevas palabras de Trump vienen tras congelar alrededor de mil 900 millones de euros en subvenciones y otros 60 millones en contratos, después de que la prestigiosa universidad rechazara los cambio que exigía la Casa Blanca.

Entre estas peticiones está la eliminación de los programas de diversidad, igualdad e inclusión, cambios en las políticas de contratación y admisión; así como limitar el acceso a quienes "están más implicados en el activismo que en la enseñanza", en clara alusión a las multitudinarias protestas que desde 2024 se vienen registrando en decenas de universidades contra la guerra de Israel en Gaza.

La Casa Blanca sostiene que estos centros no están haciendo lo suficiente para detener una supuesta ola de antisemitismo en los campus.

Antes de Harvard, Trump ya retiró 400 millones de dólares de fondos federales a la Universidad de Columbia y el Departamento de Estado advirtió de que revocaría el visado a los estudiantes extranjeros que participaran en estas movilizaciones.

La Administración de Donald Trump ha anunciado el lunes la congelación de dos mil 200 millones de dólares (alrededor de mil 900 millones de euros) en subvenciones plurianuales y 60 millones de dólares en contratos plurianuales (unos 53 millones de euros) para la Universidad de Harvard, que horas antes informó de que rechazaba los cambios de política que le exigía la Casa Blanca.

“No government—regardless of which party is in power—should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue.” - President Alan Garber https://t.co/6cQQpcJVTd

— Harvard University (@Harvard) April 14, 2025