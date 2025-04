Universidad icónica de EU rechaza demandas del trumpismo. Podría influenciar a otras

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– La Universidad de Harvard anunció este lunes su rechazo a los cambios de política solicitados por la Administración Trump, convirtiéndose en la primera universidad en negarse directamente a cumplir con las exigencias de ésta y propiciando un enfrentamiento entre el Gobierno federal y la universidad más rica del país, dice esta tarde The New York Times.

The Times cita una carta que la Administración Trump envió a Harvard el viernes donde exigió que redujera el poder de los estudiantes y el profesorado sobre los asuntos universitarios; que denunciara inmediatamente a las autoridades federales a los estudiantes extranjeros que cometieran infracciones de conducta; y que contratara a un tercero para garantizar que cada departamento académico tuviera una “diversidad de puntos de vista”, entre otras medidas. La Administración no definió qué entendía por diversidad de puntos de vista, pero generalmente se ha referido a la búsqueda de una gama de opiniones políticas, incluyendo perspectivas conservadoras.

“Ningún Gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar”, declaró Alan Garber, presidente de Harvard, en una declaración a la universidad.

Desde que asumió el cargo en enero, la Administración Trump ha atacado agresivamente a las universidades, afirmando que está investigando a docenas de ellas en su intento de erradicar las iniciativas de diversidad y lo que considera un antisemitismo desenfrenado en el campus. Las autoridades han suspendido cientos de millones de dólares en fondos federales para investigación en universidades de todo el país.

“No government—regardless of which party is in power—should dictate what private universities can teach, whom they can admit and hire, and which areas of study and inquiry they can pursue.” - President Alan Garber https://t.co/6cQQpcJVTd

La Administración ha mostrado especial interés en una breve lista de las universidades más destacadas del país. Las autoridades han debatido la posibilidad de derrocar a una universidad de alto perfil como parte de su campaña para transformar la educación superior. Primero apuntaron a la Universidad de Columbia, luego a otros miembros de la Ivy League, incluida Harvard.

Harvard, por su parte, ha estado bajo intensa presión de sus propios estudiantes y profesorado para que sea más enérgica en su resistencia a la intromisión de la Administración Trump en la universidad y en la educación superior en general. La Administración Trump anunció en marzo que estaba examinando cerca de 256 millones de dólares en contratos federales para Harvard, y 870 millones de dólares adicionales en lo que describió como "compromisos de subvenciones plurianuales". El anuncio sugería además que Harvard no había hecho lo suficiente para frenar el antisemitismo en el campus. En aquel momento, no se especificó con claridad qué podía hacer la universidad para satisfacer las preocupaciones de la Administración Trump.

The Wall Street Journal afirma: “Es probable que la respuesta genere un conflicto entre la universidad más rica del país y el Gobierno federal, que ha amenazado con retener casi nueve mil millones de dólares en subvenciones y contratos a la institución y sus hospitales afiliados”. El presidente de Harvard, Alan Garber, agregó: “La Universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”.

La respuesta de Harvard es la reacción más significativa contra el Gobierno desde que comenzó a exigir a las universidades a principios de este año. El grupo de trabajo de la Administración Trump sobre antisemitismo escribió a la institución a principios de este mes pidiéndole que tomara nueve medidas que “consideramos necesarias para la continuidad de la relación financiera de la Universidad de Harvard con el gobierno de Estados Unidos”, explica The Wall Street Journal.

El Gobierno también está tratando de llegar a las aulas, dice WSJ, exigiendo que se realicen los “cambios necesarios” para abordar “los prejuicios, mejorar la diversidad de puntos de vista y terminar con la captura ideológica”, que alimentan el acoso antisemita, decía la carta del grupo de trabajo.

The university will not surrender its independence or relinquish its constitutional rights. Neither Harvard nor any other private university can allow itself to be taken over by the federal government. https://t.co/5k5t9RYYC2

— Harvard University (@Harvard) April 14, 2025