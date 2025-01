ENTREVISTA¬ Trump ya impuso un nuevo orden mundial con amenazas: Enrique Dussel

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– La manera de hacer política de Donald Trump marca un nuevo orden global, aseguró en entrevista Enrique Dussel, Coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, quien también planteó la importancia de que el Gobierno mexicano trabaje en una agenda que no excluya a China.

En su primer día como Presidente, Donald Trump confirmó que está pensando imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá, también dijo que daría más detalles sobre ello el 1 de febrero. El republicano ha amenazado al Gobierno de México con estos impuestos por abrir paso a importaciones desde China y permitir el paso de miles de migrantes.

México –incluyendo empresas estadounidenses en territorio mexicano– necesita actualmente las importaciones chinas para venderle a EU. El economista Dussel ha documentado que el 7.5 por ciento de las exportaciones de México a EU en 2020 tuvieron valor agregado chino en electrónica y autopartes.

Además, de acuerdo con datos expuestos por la Secretaria de Hacienda, de 2018 a 2023 México ha aumentado sus importaciones de China un 38 por ciento en el mismo periodo, ya que el déficit México-China pasó de 76 mil millones de dólares en el 2018 a 105 mil millones de dólares en el 2023.

Aunque desde hace meses Trump también amenazó con imponer impuestos a China, en su primer día como Presidente no había detallado si lo hará. Fue hasta este martes que Trump anunció que su Administración está discutiendo imponer un arancel de 10 por ciento a los bienes importados de China a partir del 1 de febrero con el argumento de que el fentanilo está siendo enviado desde China a México y Canadá.

Trump y el Presidente de China, Xi Jinping, conversaron vía telefónica el 17 de enero. Después de la llamada el mandatario chino dijo que espera un “buen comienzo” de las relaciones entre ambos países; además, Han Zheng, Vicepresidente de ese país acudió a la toma de protesta de Trump.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, así como el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y Elon Musk, uno de los asesores de Trump y la persona más rica del mundo destacaron ayer en la toma de protesta de Donald Trump.

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump fue otorgar una prórroga de 75 días para que la red social china TikTok siga operando en ese país pese a que una ley que se lo prohibía desde el domingo todavía estar bajo control de la empresa china ByteDance.

“Es el inicio de un nuevo orden mundial, no es irrelevante, en la inauguración del Presidente Trump habló de que quiere dar por terminado el declive de Estados Unidos (…) es decir, su punto de partida es hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pero de nuevo en esta nueva forma de hacer política. Desde una perspectiva del poder un país como Estados Unidos es más poderoso que otros países, es más poderoso que Ucrania, es más poderoso que México, es más poderoso que Groenlandia, es más poderoso que Panamá, es una perspectiva de poder, y en donde en muchos casos me temo que la política estará directamente vinculada con negocios”, opinó el académico Dussel sobre la relación entre el republicano y los empresarios.

El Centro de estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó recientemente un documento con 27 propuestas para una agenda bilateral nueva, en ella se habló de la importancia de las relaciones triangulares de México al considerar que desde 2017 Estados Unidos y China, las dos principales economías a nivel global, mantienen una confrontación o competencia económica, política y cultural, por lo que México y otras regiones deben tomar medidas pragmáticas ante estas diferencias.

"Nuevas relaciones triangulares, eso lo que exige es una relación política económica, cultural con Estados Unidos y con China no o con China. Hay sectores en México que están recientemente, por cuestiones yo les diría racistas, políticas, de ignorancia, etcétera, que están insistiendo en Estados Unidos o China. Me parece que eso desde una perspectiva mexicana tiene muy poco sentido para México [...] No significa estar a favor o en contra de China o de Estados Unidos, sino que simplemente ser muy realistas y exigir al sector público en México una agenda, una política de corto, mediano y largo plazo. Uno diría, por supuesto que con Estados Unidos, pero también con China, tenemos más de 130 años de relaciones diplomáticas, una relación muy rica en el ambiente académico, educativo, también en el económico, de inversiones. Son 27 propuestas para implementarlas hoy”, detalló Enrique Dussel.