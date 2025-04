Delgado hace lo que Nuño y Vázquez Mota al abrir puerta a "chatarreras": López-Gatell

Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, criticó el encuentro que Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sostuvo con el ConMéxico, que concentra empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados y hasta cigarrillos, para que participen en el plan Vida Saludable, el cual busca disminuir el consumo de comida chatarra.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El doctor Hugo López-Gatell dijo que “es preocupante ver la actuación de un funcionario de alto nivel, un funcionario de alta responsabilidad, que, aunque se apellida Delgado [Mario Delgado Carrillo], se comporta igual que Nuño [Aurelio Nuño Mayer], igual que Vázquez Mota [Josefina]”, en referencia a la reunión que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sostuvo con empresas comercializadoras alimentos ultraprocesados.

“Es decir, las funcionarias y funcionarios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que mantenían esta relación de protección, de defensa, a los intereses privados, a los intereses corporativos, obviando su responsabilidad de defender los intereses de las mayorías”, agregó López-Gatell en entrevista para el programa “Café y Noticias”, que conducen Daniela Barragán y Perla Velázque, que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

El exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó sobre el encuentro de Delgado Carrillo con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que concentra a las principales empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados y hasta cigarrillos, la cual ahora parte del programa federal Vida Saludable, entre cuyos objetivos está alejar a los estudiantes del hábito que causan, justamente, los productos de estas empresas.

López-Gatell quien en 2020 tomó el liderazgo del combate a la COVID-19 en México, planteó la preocupación de que se abra la puerta a todas estas empresas multinacionales, “las empresas globales, las empresas multinacionales, la mayoría de ellas de capital estadounidense, que están asentadas en México desde hace décadas pero que han sido las perpetradoras de este enorme daño a la salud”, pese a que desde el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha estipulado defender el “interés nacional”.

El exsubsecretario de Salud sostuvo que el actual titular de la SEP “no se puede excusar en la idea de que no ha entendido, no comprende, no conoce esta dinámica que se tiene en torno al daño a la salud provocado por las empresas, las grandes transnacionales productoras de alimentos chatarra. No puede él genuinamente, legítimamente, decir que no sabe [como funcionan y cuál es el mecanismo que estas empresas utilizan para influir en las políticas que el Gobierno estable en la sociedad mexicana]”,

“Él ha sido Secretario, cuando fue partícipe del Gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, él ha sido presidente Nacional de un partido político que encabeza el proyecto de transformación nacional, es imposible que no conozca cómo operan estos poderes fácticos, este poder económico a través de sus múltiples máscaras”, enfatizó el exfuncionario federal, quien recordó que cuando se evidencia el daño que estas compañías generan en la sociedad y su entorno, buscan limpiar su imagen y se disfrazan de “colaboradoras”.

“Estas empresas globales nunca les gusta aparecer ante los ojos de la sociedad como obligadas por ley a cumplir algo, cuando se les restringe, cuando se les regula, ellas tratan de desprenderse de esa imagen porque esa imagen hace que la gente empiece a abrir los ojos y darse cuenta que sus productos causan algún daño a la sociedad, en este caso a la salud, pero pueden dañar también en medio ambiente, pueden también dañar los servicios públicos o cualquier otra cosa”, explicó.

“Entonces, lo que hacen estas empresas es inmediatamente buscar lavarse la cara apareciendo como colaboradoras, como socias, como entusiastas, apoyadores de las causas nobles, la salud, del medio ambiente, la educación, etcétera, la niñez. Estos son ejercicios de relaciones públicas muy costosos, por cierto, en ello pagan a compañías de publicidad, a corporativos de manejo de crisis y construyen en estas narrativas”, detalló.

López-Gatell, quien en su último tramo como funcionario público de la Cuarta Transformación (4T) encabezó la lucha contra la prohibición de los vapeadores impulsada por las grandes tabacaleras, también dijo que lo que se espera de un Gobierno que asegura estar comprometido con el pueblo es que se siga estándares de ética y cumpla con sus obligaciones, poniendo en primer lugar a la población.

“Lo que se espera de un Gobierno comprometido con el interés público, y de todas y todos sus funcionarios, particularmente los demás alto nivel es que sigan una ética, ya lo decía la Presidenta Sheinbaum hace unos pocos días en la conferencia matutina, hay una ética del movimiento de transformación, quien no se acuerde de ella, está traicionando al movimiento de transformación, está traicionando al pueblo y no cumpliendo con sus obligaciones”, subrayó el exfuncionario.

Ayer, SinEmbargo publicó que el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que concentra a las principales empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados y hasta cigarrillos, será parte del programa federal Vida Saludable, entre cuyos objetivos está alejar a los estudiantes del hábito que causan, justamente, los productos de estas empresas.

El anuncio de la SEP ha sido calificado como una rendición del Gobierno federal a esta poderosa industria que durante el sexenio pasado fue contenida. Las críticas las concentra el titular, Mario Delgado. Esta industria participa desde hace décadas en “programas de salud” propios o gubernamentales en todo el mundo. Los activistas dicen que es para “lavarse la cara” y seguir envenenando poblaciones. México es el primero o segundo país con mayores índices de obesidad infantil.

ConMéxico agrupa 34 empresas líderes en alimentos, bebidas sin y con alcohol, y el tabaco. Muchos de sus productos superan los límites recomendados para consumo humano en azúcares o grasas saturadas, por ejemplo. Otros han sido vetados por muchos países del mundo. Entre ellos se encuentran:

Arca

Barcel

Bimbo

Campbell’s México

Coca-Cola de México

Conservas La Costeña

Coca-Cola Femsa

Ferrero de México

GEPP

Grupo Alpura

Grupo Danone de México

Grupo Herdez

Grupo Industrial Lala

Grupo Jumex

Grupo La Moderna

Grupo Maseca

Grupo Peñafiel

Hershey México

Kellogg de México

Jugos del Valle

Lactalis

Mars México

Nestlé México

Pepsico Alimentos México

Cualita Alimentos

Ragas Industrias

Sigma Alimentos Corporativo

Tres Montes Luchetti

Unilever de México

El pasado 9 de abril, Mario Delgado se reunió con los directivos de 27 empresas agremiadas al ConMéxico. Como resultado, acordaron "sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral Vida Saludable" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual "tiene como objetivo en común poner por delante la salud de las infancias".

"Las y los empresarios se suman a la estrategia 'Vive Saludable, Vive Feliz', comprometiéndose a donar básculas, elaborar materiales para promover la actividad física, y compartir información derivada de investigaciones científicas sobre alimentación y salud en los planteles escolares", informó Delgado Carrillo.

En un comunicado, la SEP apuntó que "tras la presentación, se generó un diálogo abierto en el que los directivos plantearon sus dudas y se exploraron posibles áreas de colaboración". "En este contexto, los representantes empresariales destacaron la relevancia de la iniciativa y manifestaron su firme compromiso con el desarrollo integral de la niñez mexicana, poniendo a disposición su experiencia y capacidades logísticas", precisó.

En reunión con los directivos de 27 empresas con presencia global, agremiadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (#ConMéxico), acordamos sumar esfuerzos para impulsar y fortalecer la estrategia integral #VidaSaludable de nuestra presidenta, @Claudiashein;… pic.twitter.com/K8Vp6UL2gb — Mario Delgado (@mario_delgado) April 10, 2025

