ENTREVISTA ¬ Sería error estratégico cortar a China para quedarse sólo con EU: Dussel

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cometería un error estratégico al cortar sus relaciones comerciales con el gigante asiático para evitar que el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no imponga aranceles a los productos mexicanos.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el académico aseguró que México requiere de una estrategia con Estados Unidos, pero también con China.

"Nuestro principal cuate, Estados Unidos, resulta crecientemente celoso, pero ahí está nuestra amiga China presente, nos guste o no nos guste y los celos crecen. Creo que desde una perspectiva mexicana sería poco inteligente caer en la discusión Estados Unidos o China, con quién te quieres casar, conmigo o con ella, si caemos en esa pregunta ya estamos perdidos, es una relación triangular".

El economista recalcó que ambas relaciones comerciales son de suma importancia para México y señaló que el cortar relaciones con Chinas sería una imposición de Estados Unidos.

"Encaremos la relación bilateral, es importante para México, es nuestro segundo socio comercial, no caigamos en la tentación de decir con China no quiero nada, eso no es realista, pero además sería una imposición estadounidense con un movimiento antichino que en México no existe".

A unos días de que Donald Trump regrese a la Presidencia de Estados Unidos este ha incrementado sus amenazas de imponer aranceles del 25 por ciento sobre todos los productos importados desde México.

Dussel Peters indicó que estas amenazas no deben ser un factor para que México limite sus relaciones comerciales con China, pues recordó que se trata del segundo socios más importante de nuestro país.

"La relación bilateral México-China es viejísima, las primeras pláticas con China son del siglo XIX, estamos llenos de temas culturales, culinarios, académicos, etcétera, pero parece que lo único que existe es el comercio de México con China que no le gusta a nuestro celoso socio del norte".

El coordinador del Centro de Estudios China-México señaló que en México existen diversos sectores anti China que impulsan la idea de romper relaciones con este país, pero indicó que esto sería perjudicial.

"En el 2021 López Obrador lanzó una campaña del perdón respecto a China, hace un siglo hubo masacres en México, movimientos anti chinos, hay sectores en México que son racistas, ignorantes y que rápidamente se suben al tren anti China. Tengamos cuidado de no caer en un racismo que está muy latente en ciertos sectores".

Finalmente, Enrique Dussel aseguró que la relevancia de China en la economía mexicana es tan relevante que si se llega a romper la relación para no hacer enojar a Trump sería un grave error para nuestro país.

"No se trata de ser pro estadounidense o pro chino, pero un día sin China sería inimaginable, pero hay sectores que juegan con esta idea. Creo que sería un enorme error estratégico de seguridad nacional de México. Es un rompecabezas grande la relación bilateral, no caigamos en el simplismo de que China solo es lo que Estados Unidos nos dice. Sería muy grave para México".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/