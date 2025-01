Después de la humillación de Trump, Canadá coquetea con China y prepara represalias

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– El diario canadiense National Post se quejó esta mañana de que, mientras los políticos canadienses reaccionan seriamente a una propuesta de anexión del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, entre los círculos políticos estadounidenses todavía se ve la amenaza como una elaborada broma interna. “Casi no se ha mencionado la anexión de Canadá en las declaraciones públicas de los políticos republicanos, e incluso entre los aliados de Trump sólo se le menciona para reírse, si es que se le menciona”.

El Primer Ministro Justin Trudeau y el líder de la oposición Pierre Poilievre emitieron declaraciones escritas en las que expresaban su objeción a la anexión canadiense. “No hay ni la más mínima posibilidad de que Canadá se convierta en parte de los Estados Unidos”, escribió Trudeau. “Canadá nunca será el estado número 51. Punto. Somos un país grande e independiente”, escribió Poilievre.

La mancha ha sido difícil de superar en medio de una crisis política inédita, pero Ottawa, donde se concentran los poderes federales, ha decidido dar un paso frente Trump y lavarse la cara. Después del humillante episodio de Trudeau en Mar-a-Lago, Canadá ahora endurece y se prepara para responderle en términos comerciales y de relaciones internacionales a Estados Unidos.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025