Presidente electo de EU insiste en anexar Canadá, en plena crisis política de Trudeau

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).-El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Canadá debería convertirse en un nuevo estado del país, luego de que el Primer Ministro Justin Trudeau anunció su renuncia.

En una serie de comentarios polémicos, Trump afirmó que “muchas personas en Canadá aman ser el estado 51”, en alusión directa a una supuesta preferencia de los canadienses por integrarse con Estados Unidos.

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 6, 2025