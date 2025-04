VIDEO ¬ Blue Origin completa misión: lleva al espacio a Katy Perry y otras 5 mujeres

La cantante Katy Perry y cinco mujeres más abordaron hoy la nave New Shepard de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos.

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS).- El pasado mes de febrero, Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos que organiza viajes al espacio, anunció que estaba preparando una misión con una tripulación formada únicamente por mujeres, una travesía que ha tenido lugar este 14 de abril con Katy Perry a bordo.

La cantante estuvo acompañada por Lauren Sánchez, pareja de Bezos; la presentadora de CBS Gayle King; Amanda Nguyen, una destacada activista de derechos civiles y nominada al Premio Nobel de la Paz; la exingeniera de cohetes de la NASA Aisha Bowe; y Kerianne Flynn, productora de cine. Las seis viajaron al espacio a bordo de la nave New Shepard, que despegó desde las instalaciones de lanzamiento de la compañía al oeste de Texas.

REPLAY: A New Shepard tradition pic.twitter.com/dSexRmoZl7 — Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025

El vuelo de aproximadamente 11 minutos recorrió más de 100 kilómetros en la atmósfera, pasando la línea de Kármán, que según Blue Origin es el "límite internacionalmente reconocido del espacio". Las pasajeras pudieron experimentar varios minutos de gravedad cero y contemplar las vistas de la Tierra.

Las compañeras de tripulación de Perry le pidieron que cantara alguno de sus éxitos, como Roar o Firework, pero después de aterrizar, Perry desveló por qué había decidido no interpretar ninguna de sus canciones. "No se trata de mí. No se trata de mis canciones. Se trata de una energía colectiva. Se trata de nosotras. Se trata de crear espacio para las mujeres del futuro, de ocupar espacios y de pertenecer, y se trata de este maravilloso mundo que vemos ahí fuera y de apreciarlo. Todo esto es por el bien de la Tierra", esgrimió.

Gayle King, copresentadora de CBS Mornings, reveló la canción elegida por Perry en una entrevista posterior al vuelo. "Lo mejor fue cuando volvimos a nuestros asientos después de la gravedad cero. Katy cantó What a Wonderful World", comentó.

Perry también habló de su hija, Daisy, quien animó a su madre durante el vuelo espacial y le entregó unas margaritas. "Las margaritas son ores comunes, pero crecen en cualquier condición. Crecen en el cemento. Crecen en las grietas. Crecen en las paredes. Son resistentes. Son poderosas. Son fuertes. Están en todas partes. Para mí, las flores son la sonrisa de Dios, pero también un recordatorio de nuestra hermosa Tierra y de las flores que hay aquí", explicó la cantante.

What an amazing crew! Great flight this morning. pic.twitter.com/4h5fNGpRRO — Dave Limp (@davill) April 14, 2025

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press/