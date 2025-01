México tendrá que lidiar con los amagues de Trump y la guerra comercial con China

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– A una semana de que Donald Trump tome la Presidencia de Estados Unidos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan México 2024-2030, en el cual propone aumentar parques industriales para sustituir importaciones de China como semiconductores o textiles para producirlos en territorio nacional.

"Le manda un mensaje, que yo espero lo entienda bien el Presidente Trump. El hecho de que México se proponga sustituir el 'Made in China' por el 'Hecho en México' lo que está diciendo es que México le entra a la guerra comercial con China. Vamos a dejar de importar productos chinos y los vamos a empezar a producir en México y de ahí viene todo este impulso a la industria textil, zapatera, el auto eléctrico pequeño que implica una competencia con los autos eléctricos chinos y a un costo mucho más bajo que en el mercado. Ese es un mensaje a Estados Unidos, que estamos en la misma dirección", afirmó Genoveva Roldán Dávila, investigadora en economía internacional de la UNAM.

Al respecto, el investigador sobre la relación México-China Enrique Dussel Peters, comentó a "Los Periodistas" que México requiere de una estrategia comercial con Estados Unidos, pero también mantener la relación con China, ya que –con la dependencia de importaciones actual– estaríamos descalzos, sin comunicación por la falta de aparatos eléctricos, entre otros ejemplos de la vida cotidiana.

"En ciertos sectores políticos, empresariales, académicos, en los medios, se juega con la idea de EU o China. Nosotros en el Centro de Estudios Chinamex insistimos que, desde una perspectiva latinoamericana, el concepto fundamental es el de relaciones triangulares, es decir, para México la discusión no es 'o China o EU', sino 'y China'. Puede ser que hoy se decida que no queremos ver a China en 20 años, está bien, pero hoy sin China está muy complicado", dijo el economista.

Y reiteró: "Sería poco inteligente caer en la tentación de la discusión de EU o China. Si caemos en esa pregunta ya estamos perdidos. Es una relación triangular".

En la presentación del Plan México, no obstante, el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O fue muy claro en el mensaje a nuestro principal socio comercial: "Si Norteamérica reemplaza el 10 por ciento de la importación que estamos haciendo de China, y de alguna forma se hace en Norteamérica, ¿qué crecería cada uno de estos países? México crecería 1.2 por ciento más en el Producto Interno Bruto de lo que tiene normalmente, Estados Unidos crecería 0.8 por ciento más y Canadá crecería 0.2 por ciento más", expuso.

Estados Unidos redujo sus importaciones de China en un 49 por ciento de 417 mil millones de dólares a 273 mil millones de dólares entre 2018 y 2023, de acuerdo con el marco global presentado por el Gobierno mexicano. En contraste, México ha aumentado sus importaciones de China un 38 por ciento en el mismo periodo, ya que el déficit México-China pasó de 76 mil millones de dólares en el 2018 a 105 mil millones de dólares en el 2023.

"La preocupación es que México no solo no ha logrado la reducción de las importaciones de China sino que las ha aumentado y por eso es que Trump le reclama tanto a México que no está haciendo su tarea. En este caso (el plan), México se está poniendo a la tarea respecto a China", observó la economista internacional Genoveva Roldán Dávila.