Hay pláticas “informales” con equipo de Trump para frenar amenaza, dice De la Fuente

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Canciller Juan Ramón de la Fuente reveló ayer que ya hay pláticas "informales" con el equipo de Donald Trump, Presidente electo de Estados Unidos, para frenar la amenaza que representa la posible imposición de aranceles, y defendió el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las declaraciones del funcionario llegaron después de que Trump anunciara la creación de una agencia encargada del cobro de impuestos a extranjeros que comercien en el país. “Si impones aranceles, matas el libre comercio”, sostuvo el diplomático mexicano en una gira de trabajo desde Arizona.

En un encuentro con la prensa en la ciudad de Phoenix, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideró que sólo manteniendo unido el mercado norteamericano se podrá hacer frente a la competencia que representa China. “El T-MEC, que se creó bajo el primer mandato del Presidente [Donald] Trump, ha sido muy benéfico para los tres países, y esa es la razón principal por la que deberíamos intentar mantenerlo y mejorarlo”, prosiguió De la Fuente.

Sobre el asunto de los aranceles, dio a conocer que México ya tiene pláticas "informales" con algunas de las personas que nombró Trump para formar parte de su segundo periodo en la Casa Blanca.

Como parte de su visita de trabajo por esta ciudad para supervisar las acciones consulares de protección y defensa legal de los connacionales, así como fortalecer el diálogo político con autoridades de Arizona, De la Fuente fue recibido por los líderes del Congreso del estado, encabezados por el presidente del Senado, Warren Peterson, quien estuvo acompañado por el vocero de la Cámara de Representantes, Steve Montenegro, e integrantes del Comité de Asuntos Internacionales de esta Cámara, que lidera Tony Rivero.

En el encuentro, donde intercambiaron puntos de vista sobre los retos que avecinan, acordaron fortalecer la coordinación y cooperación, al coincidir en la importancia que reviste la relación bilateral.

En las oficinas del Consulado General de México en esta ciudad, donde estuvieron presentes también los cónsules de Nogales, Tucson, Douglas y Yuma, el Canciller De la Fuente recibió a líderes comunitarios, organizaciones de defensa de migrantes, abogados consultores y del Programa PALE, con quienes revisó la estrategia de defensa legal de los connacionales.

Reiteró que las y los mexicanos en Estados Unidos no están ni estarán solos, ya que se cuenta con una estrategia legal, coordinada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y un equipo jurídico que suma hasta el momento dos mil 610 personas contratadas o que se han sumado a través de las alianzas consulares establecidas con organizaciones sociales, abogados, universidades, iglesias y redes de apoyo comunitario que brindan apoyo jurídico.

El Canciller De la Fuente se reunió con el representante de ICE en Arizona, John Cantú, y visitó el Centro de Detención y Procesamiento de esta agencia en Phoenix, donde tuvo oportunidad de dialogar con connacionales para verificar que sus procesos se realizaran conforme a derecho, así como brindar el debido acompañamiento por parte del Consulado.

Como parte de esta visita, dialogó también con Michael M. Crow, experto en políticas de ciencia y tecnología, y presidente de la Universidad Estatal de Arizona, con quien acordó generar alianzas que contribuyan a enfrentar los retos de la coyuntura actual.

Ayer, el Presidente electo de Estados Unidos anunció la creación de un nuevo departamento destinado a la cobranza de impuestos a extranjeros que comercien en el país, el cual llevará por nombre Servicio de Impuestos Externos.

Fue a través de redes sociales que el republicano informó al respecto, en una publicación donde señaló que, durante mucho tiempo, Estados Unidos ha dependido de la imposición de impuestos a las y los estadounidenses a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Debido a tal situación, el magnate dio a conocer que creará el Servicio de Impuestos Externos, cuya función será la recaudación de "aranceles, obligaciones y todos los ingresos" que provengan de fuentes extranjeras, detalló en su publicación.

De este modo, el republicano apunta a cumplir con su amenaza de imponer aranceles de hasta 25 por ciento a productos que ingresen a territorio estadounidense provenientes de México, Canadá, China y otros países, con el objetivo de privilegiar la industria nacional, aunque varios analistas han previsto que dicha acción traería consigo un impacto negativo en los bolsillos de la ciudadanía.

For far too long, we have relied on taxing our Great People using the Internal Revenue Service (IRS). Through soft and pathetically weak Trade agreements, the American Economy has delivered growth and prosperity to the World, while taxing ourselves. It is time for that to change.…

