Caen Ford, GM y otras, y es apenas un aviso: Aranceles arrastrarán la economía de EU

Los aranceles que Donald Trump planea imponer a México, Canadá y China ya están empezando a afectar a empresas estadounidenses. Este martes, las principales automotrices, como Ford y General Motors, tuvieron descalabros bursátiles.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– Si el Presidente electo Donald Trump cumple las amenazas para México, China y Canadá habrá consecuencias directas en Estados Unidos. La integración económica –sobre todo de las tres naciones del T-MEC– es tan profunda que se dislocarán cadenas productivas desde lo más profundo del territorio estadounidense hasta la frontera con Guatemala. Este martes, por ejemplo, las principales automotrices que tienen plantas en México sufren un descalabro bursátil.

La más afectada es General Motors (NYSE:GM), que llegó a caer casi un -8 por ciento en la primera hora de negociaciones en Wall Street. Stellantis y Ford Motor Company (NYSE:F) también cedían alrededor de un -4 por ciento y -2.5 por ciento, respectivamente.

Estas empresas han sido identificadas por el Gobierno mexicano como algunas de las que más tendrían impacto por las tarifas arancelarias que Donald Trump impondría a México para presionarle a frenar la inmigración y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Dicho hoy por The New York Times: “Los aranceles también tendrían serias implicaciones para las industrias estadounidenses, incluidos los fabricantes de automóviles, los agricultores y los envasadores de alimentos, que envían con avidez piezas, materiales y productos terminados a través de las fronteras estadounidenses. México, China y Canadá juntos representan más de un tercio de los bienes y servicios que importa y exporta Estados Unidos, lo que sustenta decenas de millones de empleos estadounidenses”.

Los costos podrían ser particularmente altos para las industrias que dependen del mercado norteamericano, estrechamente integrado, que ha estado unido por un acuerdo de libre comercio durante más de tres décadas, sostiene el Times. “Agregar un 25 por ciento al precio de los productos importados podría hacer que muchos sean demasiado costosos, lo que podría paralizar el comercio en todo el continente. También podría invitar a represalias de otros gobiernos, que podrían imponer sus propios gravámenes a las exportaciones estadounidenses”.

Y eso, a su vez, podría causar un aumento repentino de los precios y escasez para los consumidores en Estados Unidos y en otros lugares, además de quiebras y pérdidas de empleos, sostiene el diario estadounidense. "Trump ha insistido en que las empresas extranjeras paguen los aranceles, pero en realidad los paga la empresa que importa los productos y, en muchos casos, los traslada a los consumidores estadounidenses. Imponer aranceles a Canadá y México también violaría los términos del acuerdo comercial de América del Norte que el propio Trump firmó en 2020, llamado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Eso podría exponer a Estados Unidos a impugnaciones legales y potencialmente amenazar el propio pacto y los términos comerciales que establece para América del Norte".

La Presidenta de México dijo que los principales afectados, en muchos casos, serán los consumidores estadounidenses.

“Los principales afectados al imponer aranceles serían los consumidores de Estados Unidos que compran, por ejemplo, autos fabricados en México", dijo Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en una carta dirigida a Trump agregó que se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. "A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motors Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo”.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2023 México, Canadá y China importaron bienes por valor de más de 1.3 billones de dólares, incluidos gasolina, automóviles y teléfonos inteligentes.

¿QUÉ PRODUCTOS COMERCIALIZAN MÉXICO Y EU?

Estados Unidos comercia más con México que con cualquier otro país. El año pasado importó 475 mil millones de dólares en bienes de México y exportó casi 323 mil millones de dólares.

Los datos de la Secretaría de Economía señalan que alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos y la mayoría de ellas el año pasado fueron bienes manufacturados. Estados Unidos, por su parte, importó más de 400 mil millones de dólares en bienes manufacturados, en comparación con unos 20 mil millones de dólares de productos de los sectores agrícola, forestal y ganadero mexicanos. Los bienes incluyen automóviles y autopartes, computadoras y otros equipos eléctricos, bebidas, instrumentos médicos y electrodomésticos.

La principal venta de México a Estados Unidos en 2023 fue partes y accesorios de vehículos automotores (35 mil 979 millones de dólares). Los principales orígenes de las ventas hacia Estados Unidos fueron de Ciudad de México (81 mil 499 millones de dólares), Chihuahua (67 mil 73 millones de dólares) y Nuevo León (55 mil 405 millones de dólares).

La principal compra de México a Estados Unidos en 2023 fue aceites de petróleo o minerales bituminosos (28 mil 639 millones de dólares). Los principales destinos de las compras realizadas a Estados Unidos fueron Ciudad de México (93 mil 917 millones de dólares), Nuevo León (25 mil 65 millones de dólares) y Baja California (22 mil 628 millones de dólares).

"NO ES EL FIN DEL MUNDO": CAMPA

El eventual aumento en los aranceles a productos mexicanos que se exportan hacia Estados Unidos, también afectaría, y mucho, al territorio norteamericano, y no sólo a México, como el Presidente norteamericano electo, Donald Trump, asegura. Además, dejaría sin efecto al T-MEC, así lo previó Mario Campa, economista y politólogo.

“Yo creo que 25 por ciento de aranceles a Canadá y México es elevado, de facto haría que el T-MEC dejará de tener utilidad alguna, es, además, algo que él mismo [Trump] negoció. Entonces, él mismo estaría contradiciendo o estaría atentando contra su propio triunfo político y un tanto económico", dijo el experto en entrevista con los periodistas Perla Velázquez y Obed Rosas para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

Por ello, consideró Campa, "parece una amenaza poco creíble en esos términos del 25 por ciento [de aranceles a los productos mexicanos]". Además, el experto recordó que no es la primera vez que México se enfrenta a aranceles elevados, situación que logró sobrellevar sin tantas repercusiones como se cree, por lo que, opinó, no sería "el fin del mundo", si Estados Unidos se empeña en gravar ese porcentaje de impuestos.

"Otra cosa que hay que considerar es que México en algún momento ya tuvo esos niveles de aranceles y tuvo una economía que de cualquier forma exportaba algunas cosas a Estados Unidos, quizá no tanto como ahora, pero que creció a tasas muy elevadas sin la dependencia con los Estados Unidos, entonces, tampoco es el fin del mundo", adelantó el experto.

"Sí crearía mucha incertidumbre, sí golpearía en el corto plazo, eso hay que también reconocerlo. Y, por otro lado, agregar que es relativamente buena noticia, dentro de lo que cabe, que es una coyuntura complicada, que el anuncio haya tocado tanto a Canadá como a China, de esa forma no se ve como una afrenta directa contra México, no se ve, digamos, algo personal, no se ve una obsesión", reconoció.

Los efectos del aumento a los aranceles también se dejarían sentir entre la población estadounidense, de acuerdo con el pronóstico de Campa, por lo que el experto insistió que el Gobierno norteamericano estaría dándose "un balazo en el pie", ya que a pesar de que los primeros efectos se estarían sintiendo Mexico y Canada, "eso no implica que no tendría afectaciones para los Estados Unidos", reiteró Campa.

"También sus propias cadenas de suministro estarían afectadas, hay que recordar que no solamente se importa bienes de consumo digamos final, también hay muchos bienes intermedios, muchas autopartes, por ejemplo. Entonces, probablemente eso afectaría ya lo mencionó en su carta a la presidenta Claudia Sheinbaum a empresas como General Motors como Ford (...) que tienen una integración de las cadenas de suministro, ", añadió

Lo anterior terminaría por afectar a los consumidores de Estados Unidos, quienes "resentirían más inflación, probablemente habrían tasas más elevadas, probablemente más desempleo y menor demanda agregada. Entonces, la verdad es que Estados Unidos, bajo estos términos, también se estaría dando un balazo en el pie", sostuvo el economista y politólogo.

"Si tú le pones una arancel a todos los productos, no únicamente afectas al consumidor final sino también a digamos a las propias cadenas de suministro que están integradas regionalmente, porque, además, hay que recordar que como parte de la renegociación del T-MEC se incluyeron cláusulas de contenido regional, si tú le pones aranceles a los productos de Canadá y de México, va a ser más difícil que puedas cumplir esas cláusulas de contenido regional, e insisto, de facto el T-MEC estaría muerto en la práctica", advirtió Campa.

¿CUÁL ES EL COMERCIO ENTRE EU Y CANADÁ?

Cuando Trump impuso aranceles más altos durante su primer mandato, otros países respondieron con sus propios aranceles. Canadá, por ejemplo, anunció miles de millones de dólares en nuevos aranceles en 2018 en respuesta a aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio canadienses.

Muchos de los productos estadounidenses fueron elegidos por su impacto político más que económico. Por ejemplo, Canadá importa sólo 3 millones de dólares en yogurt de Estados Unidos anualmente, y la mayoría proviene de una planta en Wisconsin, el estado natal del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, un republicano. Ese producto fue gravado con un arancel del 10 por ciento.

Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, el año pasado importó más de 418 mil millones de dólares en bienes de Canadá y exportó 354 mil millones de dólares.

Los principales productos que Estados Unidos importa de Canadá son petróleo crudo y productos relacionados como gas de petróleo; automóviles y autopartes; y maquinaria como turbinas, motores y partes de equipos de construcción, según la Oficina de Censo de EU.

Estados Unidos, por su parte, importa miles de millones de dólares en plásticos, productos farmacéuticos, metales como aluminio, hierro y oro, madera y papel, y productos agrícolas de Canadá.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN COMERCIAL DE CHINA Y EU?

China, el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos, exportó al país norteamericano casi 427 mil millones de dólares en bienes, mientras que importó casi 148 mil millones de dólares.

Los principales productos que Estados Unidos importó de China el año pasado fueron productos electrónicos, incluidos teléfonos, computadoras, equipos deportivos, muebles, plásticos y productos químicos y farmacéuticos.