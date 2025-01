El Presidente electo crea una agencia para cobrarle a quienes hacen comercio con EU

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de un nuevo departamento destinado a la cobranza de impuestos a extranjeros que comercien en el país, mismo que llevará por nombre Servicio de Impuestos Externos.

Fue a través de redes sociales que el republicano informó al respecto, en una publicación donde señaló que, durante mucho tiempo, Estados Unidos ha dependido de la imposición de impuestos a las y los estadounidenses a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés).

For far too long, we have relied on taxing our Great People using the Internal Revenue Service (IRS). Through soft and pathetically weak Trade agreements, the American Economy has delivered growth and prosperity to the World, while taxing ourselves. It is time for that to change.…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 14, 2025