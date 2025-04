EU ve progreso de México para cumplir Tratado de Aguas, pero solicita acciones reales

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- La Secretaria de Agricultura de Estados Unidos (EU), Brooke Rollins, aseguró este sábado que México muestra progreso para cumplir el Tratado de Aguas de 1994, aunque apuntó que los agricultores estadounidenses quieren ver acciones.

La funcionaria compartió un mensaje a través de su cuenta en X (antes Twitter), en la cual citó una publicación de la agencia Reuters en la cual se menciona lo anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el envío de agua a los agricultores de Texas que se pretende realizar próximamente.

This is progress. But what we want, and what American farmers deserve, is a resolution.

Stay tuned! https://t.co/3ITLidv9Pd

— Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) April 12, 2025