Trump abre varios frentes con amenazas a Canadá, México, Europa, Medio Oriente...

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, tomar por la fuerza el Canal de Panamá y a Groenlandia, imponer impuestos a la Unión Europea, desatar el “infierno” en Medio Oriente, son sólo algunas de las amenazas que el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado sin aún haber asumido la Administración de ese país.

Será hasta el 20 de enero cuando el republicano rinda protesta como Presidente de la Unión Americana, sin embargo, esto no ha impedido que, incluso desde que se encontraba en campaña, Trump se dedicara a lanzar amenazas contra todo aquel que considere un peligro para su Gobierno. Aunque su principal blanco fue México, otras naciones no se salvaron.

La deportación masiva de migrantes, especialmente los originarios de centroamérica, y el incremento de aranceles a productos mexicanos fueron la esencia de la campaña presidencial de Trump. Aún así, Canadá, Medio Oriente, Panamá, Europa, Groenlandia, entre otras naciones también han sufrido los ataques verbales del próximo Presidente de la Unión Americana.

El pasado mes de octubre, por ejemplo, el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la denominada alianza BRIC –integrada por Brasil, China, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, India, Irán, Sudáfrica y Rusia– con imponer aranceles del 100 por ciento, si dicho bloque intenta sustituir al dólar estadounidense.

A través de redes sociales, Trump exigió "un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS ni apoyarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense, o enfrentarán tarifas [arancelarias] del 100 por ciento y deberían olvidarse de vender en la maravillosa Economía de Estados Unidos”.

En su publicación emitida en su plataforma Truth Social, el mandatario electo estadounidense añadió que "No hay posibilidad de que los BRICS reemplace al dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debe despedirse de América".

A penas este 7 de enero, el republicano lanzó amenazas contra Medio Oriente, a donde envió un ultimátum al grupo islamista Hamas, para que antes del 20 de enero, cuando Trump asume el poder, libere a los rehenes que tiene en su poder o de lo contrario "estallará el infierno”, amagó el presidente electo de Estados Unidos.

“Si no están de vuelta [los rehenes israelíes retenidos en retenidos la Franja de Gaza] para cuando asuma el cargo [presidencial], estallará el infierno en Medio Oriente, y no será bueno para Hamas, ni será bueno, francamente, para nadie", sostuvo Trump durante una conferencia de prensa que brindó en Florida.

Estas amenazas por parte de Trump no son nuevas.

Desde que se encontraba en campaña rumbo a la elección presidencial de la Unión Americana, el republicano amagó con desatar un “infierno” en Medio Oriente si los rehenes israelíes que mantiene Hamas en su poder no eran liberados, entre quienes hay estadounidenses, por lo que está exigiendo que la liberación ocurra antes del 20 de enero cuando rinde protesta como Presidente.

El pasado mes de diciembre, Trump condicionó a los 27 países que integran la Unión Europea para que importen más gas y petróleo de Estados Unidos o de lo contrario amenazó con incrementar el impuesto arancelario a dichas naciones. “Le dije a la Unión Europea que debe compensar su enorme déficit con Estados Unidos mediante la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas”, expresó Trump en redes sociales.

Una de las declaraciones que más polémica causó fue cuando el republicano también amenazó con tomar por la fuerza a Groenlandia si por las buenas no le es vendida esta área, perteneciente a Dinamarca, país al que amagó con aranceles de no alinearse con los intereses que benefician a Estados Unidos.

"Necesitamos Groenlandia para nuestros intereses económicos", enfatizó el mandatario electo de la Unión Americana, a pesar de que la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró que el territorio "no está en venta". Cabe recordar que durante el primer mandato de Trump, Copenhague rechazó una oferta para la compra de Groenlandia.

En un hecho similar, Trump exigió que el control del Canal de Panamá le sea devuelto a su país, bajo el argumento de que Estados Unidos está siendo "estafado", ya que paga mucho por pasar por el canal, por lo que su petición para que esta vía le sea devuelta estuvo acompañada de la amenaza de invadir Panamá.

En respuesta a esta exigencia, el Presidente de Panamá José Raúl Mulino defendió la soberanía e independencia de esta nación. “Cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo”, expresó el mandatario centroamericano.

Pero Trump siguió insistiendo. E 25 de diciembre, luego de expresar un mensaje con motivo de Navidad en su plataforma Truth Social, Trump abordó el tema del Canal de Panamá, al asegurar que Estados Unidos paga miles de millones de dólares sin poder controlar la vía. Además, acusó a China de "operar ilegalmente el Canal de Panamá".

Asimismo, reiteró su también polémica intensión de quedarse con Groenlandia, en donde, sostuvo, estarán próximamente. "Del mismo modo [feliz Navidad] al pueblo de Groenlandia, que es necesario para los Estados Unidos por motivos de seguridad nacional y que quiere que Estados Unidos esté allí, ¡y lo estaremos!…", concluyó su mensaje Trump.

Para lograr sus propósitos, el Presidente electo incluso ha expresado que no descarta acciones militares o económicas para controlar el Canal de Panamá o Groenlandia. En su conferencia desde Mar-a-Lago, señaló que ambas ubicaciones son vitales para los intereses económicos estadounidenses. "No, no puedo descartar ninguna de esas dos", comentó al responder sobre estas posibles medidas.

Trump calificó como "una desgracia" la actual gestión del Canal de Panamá, que, según él, está bajo el control de China. Criticó la decisión del expresidente Jimmy Carter de ceder esta infraestructura estratégica por un dólar, lo que consideró "un gran error" histórico. Además, aseguró que su administración ya está evaluando planes para recuperar el control del canal.

En una de sus últimas declaraciones, el mandatario electo de Estados Unidos planteó la posibilidad de cambiarle el nombre al Golfo de México por "Golfo de América". Trump justificó la propuesta de cambiar el nombre al Golfo de México con que su país hace "la mayor parte del trabajo" en la región, y con que el nuevo sería "hermoso y apropiado".

"Nosotros hacemos la mayor parte del trabajo, así que cambiaremos el nombre de Golfo de México al Golfo de América. Qué nombre tan hermoso y apropiado", declaró Trump, quien también arremetió contra México al asegurar que el país "está esencialmente dirigido por los cárteles". Criticó al Gobierno mexicano por no controlar la migración hacia Estados Unidos y advirtió que impondrá "grandes aranceles" si no se toman medidas.

Y es que cabe recordar que todas estas declaraciones se suman a las insistentes amenazas de Donald Trump sobre el tema migratorio. "Ellos (México] tienen que detener a millones de personas que entran de manera ilegal a nuestro país. Pueden hacerlo, pero si no lo hacen, pagarán aranceles sustanciales", afirmó el republicano.

Durante su primera conferencia de prensa desde que ganó la elección, Trump amenazó con continuar con la construcción del muro fronterizo. “Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos”, dijo el mandatario electo de los Estados Unidos.

Además, Trump ha amagado con imponer un arancel del 25 por ciento a México y Canadá si ambos países no llevan a cabo acciones para detener de manera efectiva la migración irregular y el tráfico de sustancias ilegales como el fentanilo. Además, estas mismas amenazas de impuestos arancelarios las hizo contra China, país al que exigió medidas más estrictas para evitar la producción de fentanilo.

Canadá tampoco se ha salvado de las amenazas de Trump, ya que señaló que ese país depende en exceso del apoyo militar estadounidense. "Canadá es subsidiada por nosotros y depende de nuestro ejército. Está bien, pero van a tener que pagar por ello", amagó Trump. Al mismo tiempo, adelantó que las relaciones comerciales con ambos vecinos serán revisadas.

Asimismo, el empresario reiteró que su administración exigirá una mayor contribución financiera por parte del Gobierno canadiense en temas de defensa y comercio. "Queremos llevarnos bien con todos, pero se necesitan dos para bailar tango", insistió en tono desafiante.

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 6, 2025