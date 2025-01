Presidente de EU dice que pudo vencer a Trump, pero habrían sido difíciles 4 años más.

Ciudad de México/Los Ángeles, 8 de enero (SinEmbargo/LaOpinión).– El Presidente estadounidense Joe Biden dijo que podría no haber tenido la vitalidad para cumplir otros cuatro años en el cargo, pero aseguró que pudo ganarle a Donald Trump.

Biden tiene 82 años. Habría cumplido 86 en el cargo, un récord en Estados Unidos. Después de las presiones, Biden abandonó su candidatura para un segundo mandato en julio, cuando los demócratas lo notaron tambaleante frente a un Trump empoderado.

Eso decían los demócratas. En el debate televisado en junio, Biden no podía terminar frases y parecía confundido. Pero además hubo miles de videos manipulados donde se le veía como un anciano perdido y víctima de la manipulación de su entorno.

“Es presuntuoso decir eso, pero creo que sí” le habría ganado a su contrincante, sostuvo. “Cuando Trump se presentó de nuevo a la reelección, realmente pensé que tenía la mejor oportunidad de vencerlo. Pero tampoco buscaba ser Presidente cuando tuviera 85 u 86 años. Y por eso hablé de pasar la estafeta”.

¿Y estaría sano a los 86? “No lo sé. ¿Quién diablos lo sabe?”, declaró.

Hasta fines de julio del año pasado, cuando Biden renunció a sus aspiraciones de gobernar al país durante cuatro años más, los resultados de las encuestas lo ubicaban detrás del republicano Donald Trump.

De hecho, después de participar en el debate presidencial, la popularidad del jefe de la nación se precipitó, pues mostró un extraño comportamiento que incluso sorprendió a su acérrimo rival político, quien luego aprovechó la débil presentación de Biden para exhibirlo bajo el argumento de que la edad ya resultaba un factor de riesgo en la toma de decisiones.

Incluso, algunos demócratas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, le exigieron al Presidente cederle la oportunidad a un político con mayor vigor para competir frente a Trump.

Ante la presión, a Biden no le quedó otra alternativa que apoyar a Kamala Harris, quien a la postre fue vapuleada por el magnate neoyorquino en los comicios.

