Trump usa a Panamá para explicarle a Latinoamérica lo que viene: es imperialismo puro

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Donald Trump mantuvo la presión sobre Panamá, al que acusa de estafar a Estados Unidos con las cuotas del canal Atlántico-Pacífico, al tiempo que pareció utilizar a esta nación, que ya sufrió una invasión en la segunda mitad del siglo XX, para explicar su política con América Latina que podría resumirse en imperialismo puro. Para el norte, como Groenlandia o Canadá, ofrece anexiones territoriales; para el sur, anexiones al costo que sea: el garrote y ya sin zanahoria.

Pero ante las amenazas del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió invadir Panamá como una forma de presión en su intento de quedarse con el control del Canal que ahí se encuentra, varios países latinoamericanos expresaron su apoyo y respaldo a la nación centroamericana.

Los gobiernos de Colombia, México, así como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se solidarizaron con Panamá, país que encabeza el Presidente José Raúl Mulino, quien defendió la soberanía e independencia de su país luego de que Trump expresara su intención de quedarse con el Canal de Panamá.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampién expresó su respaldo al Gobierno panameño. "Nuestra solidaridad con el Presidente de Panamá, que salió muy rápidamente a decir: “el canal de Panamá es de los panameños” y, en efecto, el canal de Panamá es de los panameños", dijo la mandataria federal.

Durante su conferencia matutina del pasado lunes 23 de diciembre, la Presidenta Sheinbaum también opinó en que en la medida que los países de América Latina y el Caribe tengan condiciones de desarrollo, también disminuirá la migración. "Entonces, ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al Presidente de Panamá, al pueblo de Panamá", reiteró.

En tanto, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) también expresó su respaldo al "Gobierno, al parlamento y al pueblo panameño" ante las recientes "expresiones preocupantes" que "afectarían el ejercicio pleno de la soberanía de la República de Panamá sobre su Canal".

El Parlatino, integrado por países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros, enfatizó que Panamá está en pleno ejercicio de su soberanía y de su territorio, en particular de la administración de su Canal, "en apego a lo dispuesto en el Tratado de Neutralidad".

Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que integran Cuba, Bolivia, Nicaragua, República Dominica, Venezuela, Grenada, Santa Lucía así como San Vicente y las Granadinas; San Cristóbal y Nieves; Antigua y Barbuda, también rechazaron las amenazas que hizo Trump sobre el Canal de Panamá.

"El Canal de Panamá es un importante paso comercial protegido por el Derecho Internacional, el Tratado Torrijos-Carter y el Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, que, con carácter de ley inamovible, establece que la vía marítima es parte inalienable del territorio panameño, por lo que esta pretensión representa una agresión a la soberanía de ese país", añadió la ALBA-TCP.

Otro que también expresó su respaldo a Panamá fue Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien, a través de su perfil en la red social de X, subrayó que esperaba "el más pleno e irrestricto cumplimiento de los Acuerdos firmados [sobre el Canal de Panamá], aprobados y en vigencia entre los dos países [Estados Unidos y Panamá]".

El respaldo hacia el mandatario panameño luego de que éste respondiera a la amenazas de Trump, quien sostuvo que Estados Unidos está siendo "estafado", ya que paga mucho por pasar por el Canal, por lo que exigió que esta vía le sea devuelta "de inmediato y sin preguntas" o, de lo contrario, amenazó con invadir Panamá.

Este 25 de diciembre, luego de expresar un mensaje con motivo de Navidad en su plataforma Truth Social, Trump insistió en el tema del Canal de Panamá, al asegurar que Estados Unidos paga miles de millones de dólares sin poder controlar la vía. Además, acusó a China de "operar ilegalmente el Canal de Panamá"

"Feliz Navidad a todos, incluidos los maravillosos soldados de China, que operan amorosamente, pero ilegalmente, el Canal de Panamá (donde perdimos 38 mil personas en su construcción hace 110 años), siempre asegurándose de que Estados Unidos invierta miles de millones de dólares en dinero para 'reparaciones', pero no tienen absolutamente nada que decir sobre 'nada'", sostuvo el mandatario electo.

Asimismo, reiteró su también polémica intensión de quedarse con Groenlandia, en donde, aseguró, estarán próximamente. "Del mismo modo [feliz navidad], al pueblo de Groenlandia, que es necesario para los Estados Unidos por motivos de seguridad nacional y que quiere que Estados Unidos esté allí, ¡y lo estaremos!….", concluyó su mensaje Trump.

Este 25 de diciembre, a sólo unos días de haber exigido que le sea devuelto el Canal de Panamá, Donald Trump designó a Kevin Marino Cabrera como embajador en Panamá, al considerar que éste hará un trabajo "fantástico", ya que, dijo, entiende como pocos "la política latinoamericana".

En anteriores ocasiones, el mandatario electo también ha señalado que Cabrera, quien también formó parte de un grupo de cabildeo y se desempeño como agente político en el estado de Florida, es “un intrépido conservador". Asimismo, ha destacado su "feroz" compromiso con los valores del "America first" y le ha ensalzado como "fundamental" para impulsar el crecimiento económico en el condado de Miami-Dade.

En 2020, Kevin hizo un trabajo increíble como mi director estatal de Florida (...) Pocos entienden la política latinoamericana tan bien como Kevin. ¡Hará un trabajo fantástico representando los intereses de nuestra nación en Panamá!", ha remachado Trump, que tomará posesión como nuevo presidente estadounidense en apenas un mes.

Cabrera, que por el momento ejerce como comisionado del citado condado de Miami-Dade, ha respondido al nombramiento por parte de Trump y, en una publicación en sus redes sociales, ha agradecido al futuro mandatario su confianza. "Me siento honrado y agradecido por su nominación para servir como embajador de Estados Unidos en Panamá. Manos a la obra", ha dicho.

Al anunciar la designación de Cabrera, Trump aprovechó para reiterar que Estados Unidos está siendo "estafado" con en canal de Panamá. "Me complace anunciar que Kevin Marino Cabrera se desempeñará como embajador de Estados Unidos en la República de Panamá, un país que nos está estafando en el canal de Panamá, mucho más allá de sus sueños más salvajes", escribió en Truth Social.

Aunque nació en Miami, Florida, Kevin Marino Cabrera es hijo de migrantes cubanos, que forma parte de la comunidad que es blanco de los constantes ataques de Donald Trump. El republicano, de 34 años de edad, es licenciado en Artes por la Universidad Internacional de Florida. Además, en 2020 se desempeñó como director de la campaña de Trump también en Florida.

Thank you, President Trump! 🇺🇸

I’m humbled and honored by your nomination to serve as the U.S. Ambassador to Panama.

Let’s get to work! pic.twitter.com/p1N8v3YYLJ

— Commissioner Kevin Marino Cabrera (@KMCabreraFL) December 25, 2024