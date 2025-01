Si quieres ayudar a México no manden armas, revira titular de Economía a Donald Trump

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, reviró esta tarde a las declaraciones de Donald Trump al señalar que si Estados Unidos quiere ayudar con el problema de los cárteles de la droga, podría comenzar por no mandar armas a México.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, aseguró que el Gobierno mexicano actuará con “sangre fría” y no se “enganchará” contestando cada una de las declaraciones del próximo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró hoy que México es dirigido por los cárteles de la droga.

No obstante, enfatizó en que si Estados Unidos quiere ayudar con el problema de los cárteles, podría comenzar por no mandar armas.

“Imagínate lo que le podría yo decir. Es como si yo dijera: ‘Ah, entonces quiere decir que (los cárteles) gobiernan el estado de Pensilvania’. Pues no. Obviamente eso no nos lleva a nada, mejor veamos cómo podríamos trabajar juntos para hacerlo mejor. Eso sí. ¿Quieres ayudar a México? No mandes armas, por ejemplo”, expuso el Secretario durante el Foro de Consulta del Eje “Economía Moral y Trabajo”, organizado por la Universidad de Guadalajara.

Ebrard destacó que que más allá de las declaraciones cruzadas y señalamientos de culpabilidad entre ambos países, lo que los gobiernos de México y Estados Unidos deben hacer es trabajar en conjunto.

“Yo te podría decir que si nos viéramos en 30 años el Golfo de México se seguiría llamando Golfo de México, pero no nos vamos a enganchar en ese debate”, dijo en referencia a la propuesta de Trump sobre renombrar el Golfo de México por “Golfo de América”.

Ebrard pidió esperar a que Donald Trump tome la presidencia de Estados Unidos, el próximo 20 de enero, para ver cuáles serán las acciones que tomará el Gobierno de México, toda vez que por el momento, lo único que hay es incertidumbre, la cual no sólo daña a la economía mexicana y la del mundo.

“Estamos preparados, pero no te puedo dar el detalle de la estrategia porque no debiera. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que estamos listos. Llevamos meses trabajando esto”, aseguró Ebrard sobre las amenazas de Trump sobre imponer aranceles a los productos mexicanos.

Finalmente, Ebrard destacó la necesidad de abordar los desafíos bilaterales con “sangre fría” y “sabiduría mexicana”.

Trump amenaza a todos

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elevó esta tarde sus amenazas contra el mundo. Dijo que México es dirigido por cárteles de la droga, y que no descartaría el uso de la fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. El control de ambos territorios es vital para la seguridad nacional estadounidense, agregó Trump, cuando faltan menos de dos semanas para asumir el cargo.

También aseguró que le va a cambiar el nombre al Golfo de México por el de “Golfo de América”.

Donald Trump Jr. y varios asesores se encuentran en Groenlandia. Le preguntaron si descartaba usar al ejército para ocupar ambos territorios. “No me voy a comprometer a eso”, declaró. “Podría ser que tengan que hacer algo. El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Necesitamos Groenlandia para fines de seguridad nacional”.

Aunque es autónomo, Groenlandia es parte de Dinamarca y miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que Donald Trump planea destruir.

No, buenooo... 🙄 Y entre las ocurrencias de Donald Trump, pide cambiar el nombre del "Golfo de México" al "Golfo de América". pic.twitter.com/JtTuLoqkGw — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 7, 2025

El magnate justificó la propuesta de cambiar el nombre al Golfo de México con que su país hace "la mayor parte del trabajo" en la región, y con que el nuevo sería "hermoso y apropiado".

"Nosotros hacemos la mayor parte del trabajo, así que cambiaremos el nombre de Golfo de México al Golfo de América. Qué nombre tan hermoso y apropiado", declaró Trump.

En el mismo evento, arremetió contra México al asegurar que el país "está esencialmente dirigido por los cárteles". Criticó al Gobierno mexicano por no controlar la migración hacia Estados Unidos y advirtió que impondrá "grandes aranceles" si no se toman medidas.

"Ellos tienen que detener a millones de personas que entran de manera ilegal a nuestro país. Pueden hacerlo, pero si no lo hacen, pagarán aranceles sustanciales", afirmó el republicano.

We’re going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America! From Margo Martin @margomartin Deputy Director of Communications:pic.twitter.com/rBQG8PM3OX — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 7, 2025

Trump también dirigió críticas hacia Canadá, pues señaló que depende en exceso del apoyo militar estadounidense. En día pasados, ya había sugerido la anexión de ese país como el estado 51 de su territorio.

Sin embargo, hoy el Primer Ministro Justin Trudeau sostuvo que "no existe la más mínima posibilidad de que Canadá se convierta en parte de los Estados Unidos". "Los trabajadores y las comunidades de ambos países se benefician de ser el mayor socio comercial y de seguridad del otro", escribió en su cuenta de X.

Por otra parte, el próximo mandatario estadounidense criticó el déficit comercial con México y Canadá. Enfatizó que ambos países se benefician injustamente del apoyo estadounidense. "Tenemos un déficit con México. Les ayudamos mucho, pero no puedo dejar que eso ocurra", expresó.

"Canadá es subsidiada por nosotros y depende de nuestro ejército. Está bien, pero van a tener que pagar por ello", amagó Trump. Al mismo tiempo, adelantó que las relaciones comerciales con ambos vecinos serán revisadas.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States. Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025

Además, el empresario reiteró que su administración exigirá una mayor contribución financiera por parte del país en temas de defensa y comercio.

"Queremos llevarnos bien con todos, pero se necesitan dos para bailar tango", insistió en tono desafiante.

El Presidente electo de Estados Unidos también prometió revocar las restricciones sobre perforaciones en alta mar el primer día de su mandato. Según dijo, estas medidas forman parte de su estrategia para revitalizar la economía y reforzar la independencia energética de Estados Unidos.

Durante el evento, habló sobre una inversión extranjera de 20 mil millones de dólares, encabezada por Hussain Sajwani, empresario emiratí y fundador de DAMAC Properties.

Esta inversión, informó Trump, impulsará el desarrollo de centros de datos enfocados en inteligencia artificial en varios estados clave, como Texas, Ohio y Michigan.

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 6, 2025

El Presidente electo Donald Trump afirmó que no excluye acciones militares o económicas para controlar el Canal de Panamá o Groenlandia, ambos estratégicos para Estados Unidos.

En su conferencia desde Mar-a-Lago, señaló que ambas ubicaciones son vitales para los intereses económicos estadounidenses. "No, no puedo descartar ninguna de esas dos", comentó al responder sobre estas posibles medidas.

Trump calificó como "una desgracia" la actual gestión del Canal de Panamá, que, según él, está bajo el control de China. Criticó la decisión del expresidente Jimmy Carter de ceder esta infraestructura estratégica por un dólar, lo que consideró "un gran error" histórico. Además, aseguró que su administración ya está evaluando planes para recuperar el control del canal.

Jesus Christ. Donald Trump says he can’t assure the world he won’t use military force to take over Greenland or the Panama Canal. Greenland is a territory owned by Denmark. This is one of the dumbest and most dangerous things Trump has ever said. pic.twitter.com/7g4F4rOzwz — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 7, 2025

Sobre Groenlandia, Trump sugirió que la compra del territorio ártico podría beneficiar a Estados Unidos. Sin embargo, advirtió a Dinamarca sobre la imposición de aranceles si no se alinean con los intereses estadounidenses.

"Necesitamos Groenlandia para nuestros intereses económicos", enfatizó, a pesar de que la Primera Ministra danesa reiteró que el territorio "no está en venta".