Trump asegura que EU subsidia a México y Canadá; sugiere que se conviertan en estados

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente ha amagado contra México y Canadá. En este caso, piensa que su país los subsidia a tal punto que sugiere su anexión como los estados 51 y 52.

Este domingo salió una entrevista televisiva de Trump en el programa "Meet the Press", de NBC News, donde dijo que Estados Unidos subsidia a México y Canadá, países a los que ha amenazado con imponer aranceles del 25 por ciento, por lo que propone que ambos países se integren al territorio estadounidense.

En una tónica similar, aseguró que el subsidio no sólo es con sus aliados comerciales del T-MEC, sino ese mismo caso sucede con muchos países de todo el mundo. "Lo único que quiero es tener un campo de juego parejo, rápido, pero justo", agregó.

El futuro Presidente de EU dijo que no podía garantizar que los precios al consumidor se mantengan estables si se implementan los aranceles comerciales que ha amenazado contra ambos países; sin embargo, expresó su confianza en el papel que desempeñarán en su propuesta económica.

"Creo que los aranceles son la palabra más hermosa. Creo que son hermosos. Nos harán ricos", dijo.

TRUMP: “The US is subsidizing Canada to the tune of $100 billion and Mexico by $300 billion… If we're going to subsidize them, let them become a state.”

WE WILL BE WELCOMED AS LIBERATORS.pic.twitter.com/bKAGf3sUrr

— Geiger Capital (@Geiger_Capital) December 8, 2024