Las pequeñas empresas de EU se preparan para los aranceles propuestos por Trump

Por Mae Anderson

WASHINGTON (AP).- Las pequeñas empresas se están preparando para los fuertes aranceles que el Presidente electo Donald Trump ha propuesto como una de sus primeras medidas cuando asuma el cargo.

Trump ha propuesto que los importadores paguen un impuesto del 25 por ciento sobre todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México, y un arancel adicional del 10 por ciento sobre los bienes procedentes de China, como una de sus primeras órdenes ejecutivas. Anteriormente, propuso un arancel de hasta el 20 por ciento sobre todo lo demás que Estados Unidos importa.

Esto significa que las pequeñas empresas podrían terminar pagando más por bienes y servicios. Los propietarios de pequeñas empresas dicen que están esperando a ver qué forma final toman los aranceles, pero se están preparando para costos más altos que podrían necesitar trasladar a los consumidores.

