¿Qué hace diferente a un gelato de un helado y dónde comer uno delicioso?

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- La primavera nos trae el calor y con este clima siempre se antoja algo fresco como un helado o mejor aún un gelato, pero ¿qué hace diferente a cada uno y dónde encontrar uno delicioso? En Mundano de SinEmbargo, te contamos.

Cuando hablamos de refrescarnos y de cerrar la comida con broche de oro pensamos en helado pero también existe el gelato, ¿hay diferencias? Aunque resultan ser muy parecidos, sí hay diferencias.

El gelato es un postre de origen italiano que, de acuerdo con Larousse Cocina, se prepara con una base de leche, el elemento que le dé el sabor -por ejemplo, pistache, avellana- y crema que se baten a gran velocidad, esto hace que sus sabores sean más fuertes y se sientan más presentes a la hora de probarlo. La consistencia de este es densa, tiene menos azúcar y grasas que un helado.

"¿Cuál es la diferencia de un helado contra un helado normal? Aquí a diferencia de un helado, por ejemplo, en el gelato de pistache meten el pistache a la crema, a la leche de la vaca, lo trocean a grandes niveles de velocidad hasta que queda el gelato, no le ponen polvos, no le ponen conservadores, no le ponen endulzantes, nada. Así es como va quedando el gelato y por eso se siente tan cremoso, tan mantequilloso", explicó Fernando Saucedo Ocampo, director de Don Nino México.