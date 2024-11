Trudeau sugirió reunirse y sí, estuvieron 3 horas. Pero Trump no cedió con el arancel

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, viajó a Florida para cenar con Donald Trump luego de que el Presidente de EU soltara las amenazas de subir aranceles.

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La cena no fue fructífera para Canadá. Justin Trudeau, su Primer Ministro, viajó a Florida para reunirse con Donald Trump en un esfuerzo por hablar con él sobre la amenaza arancelaria que el Presidente electo de EU ha versado, pero tal parece que no cambió su postura. Así lo reveló la periodista Tonda MacCharles del diario canadiense The Toronto Star.

Una persona familiarizada con los detalles la calificó como una “cena positiva y amplia que duró tres horas”. El funcionario, que no estaba autorizado para discutir públicamente el encuentro y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que los temas incluyeron el comercio, la seguridad fronteriza, el fentanilo, la defensa, Ucrania, OTAN, China y oleoductos, así como la reunión del Grupo de los Siete en Canadá programada para el próximo año.

Aunque alguna vez Trump llamó “débil” y “deshonesto” a Trudeau durante su primer mandato, los lazos entre los dos países han seguido siendo de los más cercanos del mundo. Trudeau es el primer líder del Grupo de los Siete que visita a Trump desde las elecciones del 4 de noviembre.

En la cena con Trump y Trudeau estuvieron Howard Lutnick, nominado por Trump para secretario de Comercio; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, elegido por Trump para dirigir el Departamento del Interior; Mike Waltz, la selección del presidente electo para ser su asesor de seguridad nacional, y las esposas de los tres hombres.

Además estuvieron presentes David McCormick, recién elegido senador federal por Pensilvania, y su esposa Dina Powell, exasesora de seguridad nacional adjunta bajo Trump, así como el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, cuyas responsabilidades incluyen la seguridad fronteriza, y Katie Telford, jefa de despacho de Trudeau.