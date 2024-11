El Primer Ministro de Canadá va a Florida para hablar con el Presidente electo de EU

Por Rob Gillies y Fatima Hussein

WEST PALM BEACH, Florida, EU (AP) — El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau voló a Florida para reunirse con el Presidente electo estadounidense Donald Trump en su mansión de Mar-a-Lago, luego de que Trump amenazara con imponer aranceles generalizados a los productos canadienses.

Una persona al tanto del asunto dijo que Trudeau cenará con Trump. El funcionario no estaba autorizado para declarar públicamente sobre el tema y habló a condición de guardar el anonimato.

El Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, acompañó a Trudeau en el viaje.

Trump ha amenazado con imponer aranceles a productos de Canadá y México si esos países no detienen lo que él llamó el flujo de drogas y migrantes a través de las fronteras sur y norte de Estados Unidos. Dijo que una de sus primeras órdenes ejecutivas sería imponer un impuesto de 25 por ciento a todos los productos que ingresen a territorio estadounidense desde sus dos países vecinos.

Aunque alguna vez Trump llamó "débil" y "deshonesto" a Trudeau durante su primer mandato, los lazos entre los dos países han seguido siendo de los más cercanos del mundo.

