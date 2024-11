Canadá localiza laboratorios gigantes de droga... desde que Trump ganó la Presidencia

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Desde que Donald Trump ganó la Presidencia de Estados Unidos, las autoridades canadienses han localizado laboratorios gigantes de la droga fentanilo, en distintos rumbos del país, sobre todo en zonas rurales. El 31 de octubre dieron con “el más grande de la historia” en Columbia Británica. Y hoy anunciaron otro igualmente descomunal en Vancouver.

Canadá tiene serios problemas de consumo de fentanilo también, como Estados Unidos. Pero estos hallazgos históricos vienen en momentos en los que el Presidente electo Trump está amenazando con imponer aranceles del 25 por ciento si Canadá y México no controlan los flujos de droga y migrantes hacia Estados Unidos.

Trump habló este miércoles con la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y calificó el encuentro como “maravilloso”. Antes dialogó con Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, pero no dijo lo mismo. De hecho, ni siquiera lo informó. Quien lo dio a conocer fue el mismo Trudeau con un escueto mensaje en redes.

El más reciente fue encontrado este miércoles en la ciudad canadiense de Burnaby, en Vancouver, luego de que la Real Policía Montada efectuara una investigación por seis meses sobre el conflicto entre pandillas de la Columbia Británica.

En el operativo se ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento en todo el Lower Mainland, resultando en dos arrestos y el descubrimiento del laboratorio clandestino, descrito como "superlaboratorio".

El lugar secreto estaba ubicado en una finca rural en Langley y era capaz de producir varios kilogramos de fentanilo por semana. La Sección de Drogas y Crimen Organizado (DOCS) confiscó cientos de kilogramos de sustancias químicas utilizadas en la producción de fentanilo. También fueron incautados precursores químicos y dos vehículos.

Clandestine drug lab dismantled following investigation by Burnaby RCMP’s Drug and Organized Crime Sectionhttps://t.co/fEalAzhVMg pic.twitter.com/4YYWcBg8BO

— Burnaby RCMP (@BurnabyRCMP) November 27, 2024