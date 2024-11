Político de Ontario busca echar a México del T-MEC por ser “puerta trasera” de China

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- Doug Ford, Primer Ministro de Ontario, Canadá, planteó la idea de expulsar a México del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para que su país y Estados Unidos (EU) vuelvan a mantener un acuerdo comercial bilateral.

A través de redes sociales, el político integrante del Partido Conservador Progresista de Ontario compartió un mensaje criticando a México por convertirse “en una puerta trasera” a través de la cual vehículos, autopartes y otros productos fabricados en China ingresan a territorio estadounidense y canadiense, afectando a trabajadores locales.

Free trade needs to be fair. Since signing on to the United States-Mexico-Canada Agreement, Mexico has allowed itself to become a backdoor for Chinese cars, auto parts and other products into Canadian and American markets, putting Canadian and American workers’ livelihoods at…

— Doug Ford (@fordnation) November 12, 2024