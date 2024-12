Trump dice que Claudia le reclamó: “¡por qué me haces eso!”. Ella dice que no fue así

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- Donald Trump aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum le reclamó por las amenazas arancelarias que ha soltado contra México y Canadá. Sin embargo, la mandataria dice que esa es su forma de comunicar las cosas, pero que no ocurrió así.

El Presidente electo de Estados Unidos habló sobre su contraparte mexicana en Long Island, Nueva York, donde fue homenajeado en los Premios Patriotas anuales de Fox Nation, en la plataforma de streaming de Fox.

"Ella me dijo: '¿Por qué me estás haciendo esto?'. Yo le dije: 'No. Sólo estoy poniendo muchos aranceles (a las importaciones de México) porque (ustedes) están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país, y ya no podemos permitir eso'", dijo.