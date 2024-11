No vamos a cerrar la frontera: Sheinbaum. El Presidente electo comunica “a su manera”

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum dio detalles esta mañana sobre la conversación que sostuvo el miércoles con su homólogo electo de Estados Unidos Donald Trump, luego de que este lanzara la amenaza de aumentar los aranceles al 25 por ciento a México y Canadá. Hablaron de migración y se dejó claro que México no cierra fronteras.

"Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar de que nunca, seríamos incapaces, de plantear de que íbamos a cerrar la frontera en el norte o el sur. No estamos de acuerdo con eso. Lo que le planteé al Presidente Trump es la estrategia de migración de hace meses, que se fortaleció en 2024, y consta de varias acciones, una tiene que ver con estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos a Honduras, El Salvador y Guatemala a través de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo”, explicó la Presidenta en su conferencia matutina.

La Mandatario agregó que en la explicación que le dio a Trump abordó que hay dos estrategias integrales del Gobierno mexicano: uno, que los permisos que da Estados Unidos ya no tienen que llegar a la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur del país; y dos, la Secretaría del Trabajo ofrecerá empleos a migrantes si se quieren quedar en México.

Otro de los planteamientos que abordaron Trump y Sheinbaum fue el tema de Cuba y Venezuela.

Sobre la crisis del fentanilo que se vive en Estados Unidos, la Presidenta expuso que Donal Trump le preguntó sobre si en México había un problema de consumo de drogas, a lo que ella respondió que muy poco debido a la campaña “El fentanilo mata”, la cual se implementó en las escuelas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo en EU, me preguntó si México tenía el problema de consumo y le dije que muy poco. Me preguntó por qué, le dije que las familias nos cuidamos mucho y además con el Presidente Obrador se hizo la campaña ‘El fentanilo mata’ en escuelas. Se interesó mucho e incluso me comentó cómo el consumo de cigarro ha bajado mucho. Me pidió que le enviara lo que se hizo en la administración pasada”.