Narcocorridos no están prohibidos, pero queremos promover otros contenidos: Sheinbaum

Ciudad de México, 13 de abril (SinEmbargo).- Tras los disturbios ocurridos en la Feria del Caballo de Texcoco porque el cantante Luis R. Conriquez decidió no interpretar narcocorridos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este domingo que este tipo de canciones no están prohibidas en México.

Durante una entrevista en Aguascalientes, Sheinbaum enfatizó que su Gobierno no busca censurar ni prohibir expresiones artísticas, sino promover música con contenidos que fomenten la paz y valores positivos.

“Queremos promover que la música tenga otros contenidos, pero es importante que se sepa que no están prohibidos", aclaró.

La mandataria federal explicó que el incidente en Texcoco, que incluyó destrozos y agresiones tras la decisión del artista, refleja la necesidad de un cambio cultural.

Sheinbaum detalló que su enfoque está en impulsar alternativas, como el concurso México Canta, que busca promover música mexicana con mensajes alejados de la violencia y las adicciones.

El concurso, anunciado recientemente, invita a jóvenes de México y Estados Unidos a participar en géneros como mariachi, norteño, banda y bolero, con fusiones modernas como rap y pop.

Las inscripciones estarán abiertas del 28 de abril al 30 de mayo, y el objetivo es fortalecer una industria musical que fomente valores positivos sin recurrir a la censura.

Finalmente, la Presidenta Sheinbaum Pardo reiteró su postura en contra de las prohibiciones al destacar que el cambio debe venir a través de la educación y la promoción de contenidos alternativos.

Ayer, el concierto de Luis R. Conriquez en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2025 terminó en caos cuando el cantante optó por no interpretar narcocorridos, en cumplimiento con las disposiciones estatales que los sancionan.

Su negativa, anunciada en medio del show, provocó abucheos y enojo entre los asistentes, hecho que desató una serie de disturbios que marcaron la velada como un momento polémico.

Respeto la altura de miras de @LuisRConriquez al no ceder para cantar narco corridos, pese al escrutinio público que le exigía que lo hiciera, lo cual generó un desastre en la Feria del Caballo de Texcoco.

El evento, celebrado en el Palenque de Texcoco el 11 de abril, generó gran expectativa entre los seguidores de Conriquez. Sin embargo, la situación se tensó al explicar el cantante su postura desde el escenario.

“Me voy para la casa mejor. Si me van a gritar, me voy”. Aunque intentó continuar interpretando otros géneros musicales, los reclamos del público no cesaron. Algunos asistentes comenzaron a lanzar objetos al escenario, obligando al equipo del cantante a retirarse del lugar.