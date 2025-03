Jóvenes publican contenido sobre el narco y son acechados por criminales en Sinaloa

El 9 de enero, cuando los enfrentamientos entre dos grupos del Cártel de Sinaloa llevaban ya cuatro meses, cientos de volantes fueron arrojados desde una avioneta en calles de Culiacán. En ellos 25 creadores de contenido y cantantes fueron señalados de tener vínculos con el narcotráfico.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Un cantante de narcocorridos, Cessar Román, cantaba en el bar "Santo Pecado", en Tijuana, Baja California, cuando se escucharon disparos en el escenario. Otro músico sinaloense, "El Makako", resultó herido.

Cessar Roman, quien semanas antes del ataque publicó una canción sobre "el cártel de las cuatro letras" (Cártel Jalisco Nueva Generación), quedó ileso y "El Makako", un joven de 27 años que trabajó con "la plebada" en Culiacán de los 14 a los 20 años, presentó heridas en el brazo.

Ambos son dos jóvenes aficionados a la música que aspiran a ser influencers, como los que en los últimos meses han sido asesinados en Sinaloa.

El tipo de contenido de estos personajes "fichados" y asesinados, consumido por miles de jóvenes en Tik Tok o YouTube, se encuentra en el algoritmo relacionado con el regional mexicano (Natanael Cano, Peso Pluma), con los Gucci, los Dior, los Rolex, los Lamborghini.

Pero esto no se limita al mundo digital.

El pasado 9 de enero, cuando los enfrentamientos entre dos grupos del Cártel de Sinaloa llevaban ya cuatro meses, cientos de volantes fueron arrojados desde una avioneta en calles de Culiacán.

Los papeles en blanco y negro mostraban los nombres y fotografías de 25 creadores de contenido y de cantantes, a quienes se les señaló de pertenecer al cártel "Los Sapitos" (traidores) y se les acusó de presunto lavado de dinero, de ser prestanombres, de ser abusones y demás. Hasta la fecha, cuatro de esos "fichados" han sido asesinados.

"Estas personas son grandes financieros y colaboradores muy cercanos de la lacriza. Vamos por todos y cada uno de ustedes. A la ciudadanía en general, estas personas no son inocentes. Les pedimos de la manera más atenta se alejen de estos youtubers, y dejen de apoyar y ver su contenido, ya que estas personas financian a los sapitos. No más abusos al pueblo", decían los volantes.

Entre los 25 influencers fichados aparece Carlos Lizárraga, "El Horny", conductor del podcast Los Mafia, con casi 800 mil seguidores. Su entrevista en 2022 con el "El Makako", el creador de contenido sinaloense recientemente herido en el ataque armado en el bar de Tijuana, tiene más de un millón de vistas.

Durante las dos charlas que ha tenido en ese podcast, "El Makako" compartió que fue "puntero" de los 14 a los 20 años en Culiacán para "darle de comer a sus hijos". Dice no arrepentirse, pero vio situaciones que lo dañaron psicológicamente. Afirma que ya no trabaja con ellos, aunque, agregó, "lo andan buscando pa' cobrarle".

Sus declaraciones son de junio de 2022 y de abril de 2023. En enero de este 2025 resultó herido de bala tras el ataque armado durante el concierto de su amigo, Cessar Román.

–¿Andabas en moto?, ¿te topas a Gobierno?– le preguntó "El Horny", el conductor de Los Mafia en abril de 2023.

–Sí, me saludan –respondió "El Makako", con su peculiar fleco tipo casquito–. Me ubican y me preguntan cosas que dije en el podcast en esa entrevista (cuando compartió su vida de 'puntero'). 'Eh, apoco sí te agarraron mal'. La Guardia Nacional mándeme de que si los marinos sí eran acá (lo torturaron con toques), pues la neta sí. 'Y ya no andas en eso', no, la neta no. Y me los topo en la madrugada. 'Qué onda, qué andas haciendo', no la neta soy borracho, ando en una fiesta y vengo de vago. 'Andas en otra cosa', vengo de una fiesta, ando de vago y ya me voy a mi casa.

–Piensan que todavía andas de punto, pues– le cuestionó.

–Sí, pues, piensa la raza todavía que... todo tipo de Gobierno me ha parado. Una vez, íbamos mi compa Manuel Rodríguez, el cantante, y Rocío, una que sale en Acapulco Shore. Nos paró un retén, el que se pone en (la carretera) Imala y los Ángeles pa' dentro. Nos pararon, los vatos me pidieron una foto. La morra me dijo 'ahora sí me impresionaste, te pidieron una foto y a mí no', y eso que es más famosa, hasta verificada la muchacha y todo.

Ese capítulo del podcast Los Mafia lo titularon "esto ganan los punteros", donde "El Makako" aseguró que "la raza que más los mira" son los miembros del crimen organizado.

"Para poder hacer billete en ese ambiente sí sufre mucho tu persona", dijo el joven de 27 años que tiene dos hijos. "No como en otra parte que te desgastas, levántate temprano, chingándole tantas horas. No, ahí te desgastas mentalmente, psicológicamente y miras cosas que ah... Ya cuando lo logras, tienes dinero, pero te vienen recuerdos que sí te afectan, compa, cómo no. No puedo olvidar el último comandante que tuve, nos pegaba feo, compa. Ya borracho se ponía amoroso. Me daba miedo, bueno y sano era el hombre más malo del mundo, pero borracho se ponía cariñoso".

–¿Cuánto pagan por ser puntero?–le cuestionó una persona de la audiencia durante el live de ese podcast.

–Cuando yo andaba, pagaban como 4 mil pesos a la quincena. Yo no sé con quién hablo, yo solo recibo órdenes de este teléfono y ya. Ahorita póngale unos 5, 6 mil pesos. Ahorita está más cabrón, hay más Gobierno. Mi turno mío era de 24 horas, nos correteaban. Ahorita no hay uno que diga no correteé ahora. El Gobierno anda más enfocado en ellos, en toda la plebada. Hay videos donde los agarran y aguas.

El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó recientemente sobre la detención de dos operadores clave de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", facción que lleva casi medio año en enfrentamientos con La Mayiza. Asimismo, con una presencia constante en Sinaloa, García Harfuch ha dirigido operativos para el decomiso de laboratorios y de toneladas de drogas, entre ellas, fentanilo.

Los "fichados"

Los panfletos fueron arrojados desde la avioneta en Culiacán el 9 de enero de 2025, pocas horas después de que se registró el tiroteo e incendio de la casa de los padres de Markitos Toys, un youtubero que lleva cinco años como creador de contenido. En sus videos, aparenta tener una vida de lujo y dice que es amigo de "la plebada" (narco).

El 14 de febrero, después de desaparecer un tiempo de las redes, el joven de 28 años publicó un video dentro de un Lamborghini con la canción "Firme con Los Guzmán" de fondo.

La creadora de contenido sobre belleza y maternidad, Ana Gastélum, cuñada de Markitos Toys, también aparece fichada en los volantes. Hasta el momento, ambos continúan subiendo videos.

Otros enlistados también redujeron un tiempo su presencia en el mundo digital. Camilo Ochoa, "El Alucín", decidió autoexiliarse de México tras recibir amenazas por, dijo, hacer comentarios que ofendieron a gente. Este creador de contenido sube videos a YouTube informando sobre noticias del cártel de Sinaloa.

"No es que sea culón ni me la pego de valiente, simplemente tomo mis precauciones. Perdí mi estabilidad, perdí mis proyectos en México, perdí la tranquilidad de mi familia, pero no he perdido la vida que es lo que han querido. Trato de sobrevivir, de cuidar a mi familia", afirmó "El Alucín".

Aunque el 31 de enero volvió a México, así evitó de momento lo ocurrido a cuatro de las 25 personas listadas que fueron marcadas como “eliminadas”, esto es, asesinadas a finales de 2024: Juan Carlos, "El Chilango"; Miguel Vivanco, "El Jasper"; Leovardo Aispuro, "Gordo Peruci" y Adrián Antonio López Iribe, hermano de "El Compa Camarón".

"El Chilango", un hombre que vendía cigarros y USB en las calles de Culiacán, fue asesinado el 19 de octubre de 2024. Fue baleado frente a una gasolinera. En un video, sale precisamente en una gasolinera con Markitos Toys diciendo: "Arriba la gente de 'El Chapo', del 'Ratón', de Iván (Archivaldo)". Siguió "El Jasper", quien compartía una vida de lujos con caballos. El joven de 29 años fue secuestrado y el 23 de noviembre de 2024 fue encontrado con huellas de tortura en una terracería al sur de Culiacán.

"El Horny" también ha entrevistado en el podcast Los Mafia a "El Compa Camarón", otro de los señalados en los volantes como parte del cártel "Los Sapitos".

"El Compa Camarón" tiene 41 años. Es comerciante de camarones y gallero. En un video, publicado tras el asesinato de su hermano, se despidió de sus cuatro hijos por si le llegara a pasar algo. Pero en noviembre de 2023, antes del ataque, presumió a su gallo de pelea "El camaroncito" en el podcast Los Mafia. Ahí aseguró que vive más en el palenque que en su casa.

Finalmente, la respuesta a La Mayiza, la otra facción del Cártel de Sinaloa, llegó con un video donde se ve torturado a "El Pinky", un joven que tenía miles de likes por sus bailes y quien se dijo informante del hijo de "El Mayo" Zambada.

Agustín, de 22 años, en ese video no aparecía bailando, sino aparecía golpeado, sin camisa, con un ojo cerrado y siendo interrogado sobre qué le prometió la gente del MF (El Mayito Flaco) por traicionar a "Los Chapitos". “Le pasaba información al MF (el Mayito Flaco), de dónde se encontraban los Chapos, me prometían carros, casas, que me iban a alivianar. Ni un cinco llegó nunca", confesó a la cámara.

"El Pinky" fue asesinado a balazos y hallado un día después de que volantes fueron arrojados desde una avioneta en calles de Culiacán. "Vamos por cada uno de ustedes", se leía con dedicatoria a 25 creadores de contenido.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera/ Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.