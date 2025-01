El hijo de Trump vuela a Groenlandia. La Primera Ministra advierte: no está en venta.

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS).- La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reiterado este martes que Groenlandia "no está en venta", en plena polémica por las aspiraciones soberanistas planteadas por el futuro Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la visita al archipiélago ártico del hijo mayor del magnate, que ha dicho viajar como "turista".

"Groenlandia pertenece a los groenlandeses", ha afirmado Frederiksen, en una entrevista a la cadena TV 2 en la que ha instado a respetar los deseos de la población local, reconociendo incluso la legitimidad de las reclamaciones independentistas.

En este sentido, ha apelado igualmente a la colaboración futura con Estados Unidos, sin entrar en polémicas concretas sobre el papel de Trump y su familia.

Las palabras de Frederiksen han coincidido con el viaje de Donald Trump Jr., que ha difundido en redes sociales imágenes de su llegada al aeropuerto de Nuuk.

"Groenlandia es preciosa", ha proclamado, mientras en declaraciones a los periodistas que le esperaban intentaba restar peso político a su inesperado viaje.

Don Jr. and my Reps landing in Greenland. The reception has been great. They, and the Free World, need safety, security, strength, and PEACE! This is a deal that must happen. MAGA. MAKE GREENLAND GREAT AGAIN!

Donald Trump Truth Social 09:40 AM EST 01/07/25

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 7, 2025