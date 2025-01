Trump será sentenciado el 10 de enero por soborno a Stormy Daniels; descartan cárcel

MADRID, 4 (EUROPA PRESS).– El Juez Juan Merchan ha dictaminado este viernes que el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, deberá acudir el próximo 10 de enero al tribunal para escuchar la sentencia sobre el caso de presunto soborno a la exactriz de cine para adultos Stephanie Clifford, conocida como "Stormy Daniels".

Así se desprende de un documento recogido por la prensa estadounidense en el que el juez Merchan subraya que Trump será condenado, aunque no se enfrentará a sanciones legales. El Presidente electo aún puede apelar cualquier posible condena, mientras que desde la Fiscalía se han negado a comentar los hechos.

El fallo de Merchan pone fin a dos meses de especulaciones y maniobras entre los abogados de Trump y la Justicia estadounidense una vez que el magnate se hizo con la victoria en las elecciones presidenciales del pasado mes de novimebre. Trump tomará posesión del cargo el 20 de enero, diez días antes de la sentencia.

Trump fue condenado en abril por un total de 34 cargos, cuando aún no estaba siquiera confirmado como candidato oficial a la Casa Blanca. El Juez, que aplazó 'sine die' la vista en la que se conocerá si finalmente es condenado a pena de cárcel, le responsabilizó de falsificación documental para ocultar un pago de 130.000 dólares a 'Stormy Daniels', a la que pagó para que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial.

El Tribunal Supremo que los expresidentes tienen inmunidad ante el enjuiciamiento por actos oficiales, señalando que las pruebas relacionadas con el trabajo de Trump como Presidente no podía utilizarse en el juicio. La defensa del magnate argumentó que el fallo del máximo tribunal del país significaba que la condena debía ser anulada y la acusación desestimada, pero Merchan señaló que la inmunidad no afecta a este caso.

La condena a Trump conlleva la posibilidad de hasta cuatro años de cárcel, que sin embargo podrían ser reemplazados por una amplia gama de alternativas al encarcelameinto que van desde la libertad condicional hasta el pago de multas.

El portavoz de campaña de Trump y nominado como director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha tachado la orden de una "violación directa al fallo de inmunidad".

