Trump pierde apelación por difamación y es condenado a pagar 5 mdd a una periodista

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS).- El Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito desestimó este lunes el recurso presentado por el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra la condena en un tribunal civil por violencia y difamación relacionada con los abusos sexuales a la periodista Jean Carroll y ordenó al magnate abonar los cinco millones de dólares de la sentencia. Trump podría aún apelar al Tribunal Supremo.

El Tribunal, formado por tres jueces, concluyó que Trump no ha demostrado suficientemente ninguno de los supuestos errores en el proceso o que se hubieran visto afectados sus derechos, motivos por los que pedía repetir el juicio.

