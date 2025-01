Trump golpea a México: grava importaciones, cárteles “terroristas”, deportaciones...

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), anunció esta noche que está pensando en imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones de Canadá y México porque, además de que están permitiendo que mucha gente cruce la frontera sur, también están introduciendo fentanilo a su país.

El mandato del Presidente Trump se da apenas unas horas después que hoy asumiera el poder en la Casa Blanca y, de acuerdo con él mismo, afirmó que la imposición de aranceles a sus socios comerciales en el T-MEC podría darse el próximo 1 de febrero.

President Trump: 25% tariffs on each of Canada and Mexico beginning February 1st. pic.twitter.com/ncfBmMI242

— Stephen Taylor (@stephen_taylor) January 21, 2025