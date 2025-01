EnVivo ¬ Trump declara terroristas a cárteles y emergencia en la frontera con México

Donald Trump se convirtió hoy en Presidente de Estados Unidos. De acuerdo con las disposiciones de la Enmienda 20 de la Constitución de ese país, los mandatos presidenciales comienzan oficialmente al mediodía del 20 de enero, momento en el que el Presidente electo presta juramento. Trump regresó a la Casa Blanca como el segundo Presidente en la historia de Estados Unidos en cumplir mandatos no consecutivos, tras Grover Cleveland (1892).

Madrid/Los Ángeles/Ciudad de México, 20 de enero (EuropaPress/LaOpinión/SinEmbargo).- Donald Trump asumió este lunes su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos en una ceremonia que marcó el traspaso de poder desde la administración de Joe Biden. Este acto, conocido como el Día de la Inauguración Presidencial, devolvió al líder republicano a la Casa Blanca tras su victoria en las elecciones del 5 de noviembre frente a Kamala Harris.

El acto de investidura, que se celebró en Washington D.C., contó con la presencia de líderes de la derecha internacional y de altos ejecutivos de las principales compañías tecnológicas del país.

Aquí sigue el minuto a minuto de la investidura de Donald Trump:

19:00pm

Trump declara ‘emergencia nacional’ en frontera de EU con México

President Trump signs a proclamation declaring a NATIONAL EMERGENCY at the southern borderpic.twitter.com/gNVPslfps2 — LN (@_ln5__) January 21, 2025

Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, permitiendo el despliegue de militares para reforzar la seguridad. La medida incluye el envío de soldados y elementos de la Guardia Nacional para frenar la migración y combatir el tráfico de drogas.

La orden ejecutiva, firmada desde el Despacho Oval en su primer día como mandatario, instruyó al Departamento de Defensa a coordinar estas acciones. Trump justificó esta decisión como una respuesta a lo que calificó como "formas de invasión" provenientes de la frontera con México.

Además, el Presidente designó a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Este paso permite a las autoridades estadounidenses incrementar las acciones legales contra dichas organizaciones, un tema que podría tensar aún más las relaciones con el Gobierno mexicano.

18:00pm

Trump ordena salida de EU del Acuerdo de París y firma nuevas órdenes ejecutivas

🇺🇸 | Trump lanza sus plumas al público tras anular 80 órdenes ejecutivas de la administración Biden.pic.twitter.com/uS5svNFz8D — Anhedonia (@randomthingxs) January 21, 2025

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, marcando la segunda salida del país del tratado climático. La decisión fue acompañada por decretos que revierten regulaciones previas e imponen nuevas restricciones gubernamentales.

Durante un evento en el Capital One Arena de Washington, Trump anunció su decisión ante miles de simpatizantes que aplaudieron el cumplimiento de sus promesas de campaña. Entre las órdenes ejecutivas que ha firmado destacan:

La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París.

El regreso obligatorio al trabajo presencial para empleados federales.

La prohibición del uso de la justicia contra adversarios políticos.

La prohibición de censura gubernamental en redes sociales bajo el pretexto de combatir la desinformación.

El compromiso de los funcionarios para implementar medidas que reduzcan la inflación.

La congelación de contrataciones en agencias federales y el despido de burócratas.

La suspensión de nuevas regulaciones federales no aprobadas por Trump.

Además, el mandatario anunció que desde la Oficina Oval continuará firmando decretos, entre ellos, el indulto a las personas que participaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, quienes buscaban detener la certificación de la victoria de Joe Biden.

3:25pm

Sheinbaum felicita a Trump

A nombre del Gobierno de México felicito a Donald Trump @POTUS por su toma de posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos de América. Como vecinos y socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 20, 2025

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a Donald Trump tras su segunda investidura como Presidente de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de X, compartió un mensaje para congratular al republicano y, además, reafirmar su postura sobre que México y Estados Unidos deben mantener una relación basada en el diálogo y el respeto mutuo.

"A nombre del Gobierno de México, felcito a Donald Trump por su toma de posesión como Presidente número 47 de los Estados Unidos de América", escribió Sheinbaum Pardo en el breve mensaje que difundió la tarde del lunes.

12:40pm

Mulino afirma que el Canal "seguirá bajo control panameño"

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha insistido este lunes en que el Canal de Panamá "seguirá estando bajo control panameño" después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya asegurado en su discurso inaugural tras tomar posesión que su objetivo es recuperarlo.

"Debo rechazar de manera integral las palabras esbozadas por el Presidente Donald Trump relativas a Panamá y su canal en su discurso inaugural. Reitero lo expresado en mi mensaje a la nación el pasado 22 de diciembre: el Canal es y seguirá siendo de Panamá, y su administración seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente", ha señalado en un comunicado.

Mulino ha señalado que el Canal "no fue una concesión de nadie", sino "el resultado de luchas generacionales que culminaron en 1999, producto del tratado Torrijos-Carter". "Lo hemos administrado y expandido con responsabilidad para servirle al mundo y su comercio, incluyendo a Estados Unidos", ha agregado.

Asimismo, el Presidente panameño ha reivindicado el derecho --concretamente la base jurídica del tratado--, así como la "dignidad" y la "fortaleza" que confiere el Derecho Internacional como la "vía idónea para manejar las relaciones entre países".

El recién nombrado Presidente estadounidense Donald Trump ha instado a recuperar el control del Canal, pues considera que las autoridades panameñas han incumplido sus promesas y han permitido que sea China quien tenga el control "de facto" de esta estratégica infraestructura.

12:00pm

La bandera de EU ondeará en Marte: Trump

🇺🇸🇺🇸 AMERICA IS GOING TO MARS 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Jfvi43YWse — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2025

El nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha proclamado la llegada de astronautas de su país a Marte entre los propósitos a desarrollar durante su mandato al frente de la Casa Blanca.

"Llevaremos nuestra bandera a horizontes nuevos y bonitos. Vamos a llegar a las estrellas, lanzando a los astronautas de nuestro país para que la bandera de las barras y las estrellas ondee sobre Marte", dijo Trump durante su primer discurso presidencial este lunes en Washington.

Entre los invitados destacados al acto, celebrado en el hall central del Capitolio, el magnate y colaborador de Trump, Elon Musk, reaccionó entusiasmado a las palabras del Presidente, haciendo el gesto de los pulgares de sus manos hacia arriba.

La firma espacial de Musk, Space X, desarrolla Starship, un prototipo de cohete interplanetario reutilizable, que ha sido lanzado en siete ocasiones en vuelos de prueba, aunque no ha pasado aún de la órbita baja terrestre.

"Las primeras naves espaciales a Marte se lanzarán dentro de dos años, cuando se abra la próxima ventana de transferencia Tierra-Marte. No habrá tripulación para comprobar la fiabilidad de un aterrizaje sin daños en Marte. Si los aterrizajes salen bien, los primeros vuelos tripulados se realizarán dentro de cuatro años", señaló el multimillonario en septiembre pasado.

11:59am

Trump anuncia inicio de una "era dorada"

The Trump Administration is committed to lowering costs for all Americans, securing our borders, unleashing American energy dominance, restoring peace through strength, and making all Americans safe and secure once again. 🇺🇸 pic.twitter.com/dtihYrX1iw — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el inicio de una "era dorada" con el arranque de su segundo mandato. Estados Unidos "va a volver a ser respetado en todo el mundo", ha comentado Trump poco después de tomar posesión en el interior del Capitolio, donde ha repetido gran parte de las consignas que le han llevado de vuelta a la Casa Blanca cuatro años después.

Quiere "poner a Estados Unidos en primer lugar", lograr un país "más grande, más fuerte y mucho más excepcional". De hecho, ha recalcado que este 20 de enero puede considerarse "el día de la liberación" y ha llamado a pasar página del "stablishment corrupto" que durante "muchos años" ha marcado el devenir del país.

Trump, que ha recordado el intento de magnicidio sufrido el verano pasado, ha señalado que si sigue vivo es porque Dios le ha permitido "volver a hacer de Estados Unidos un país grande de nuevo", con una "vuelta política histórica" que llega con una batería de medidas bajo el brazo.

El magnate neoyorquino ha prometido resolver la "crisis de confianza" ciudadana y que el Departamento de Justicia no será un "arma" al servicio de intereses político, cuestionando de nuevo de manera velada los múltiples procesos que tiene abiertos en su contra y que le han llevado a ser el primer presidente condenado en la historia del país.

11:40am

Trump quiere "recuperar" en Canal de Panamá

#EnDirecto | Trump asegura que cambiará el nombre del Golfo de México por el Golfo de América y "recuperará" el Canal de Panamá: "No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo recuperaremos" https://t.co/ukeMeNgO7a pic.twitter.com/kT8utkZvk9 — Europa Press (@europapress) January 20, 2025

El discurso de Trump ha incluido contadas alusiones a temas de política exterior, pero el magnate sí ha resumido su doctrina diplomática en que quiere que Estados Unidos "recupere su lugar como el país más poderoso y respetado de la tierra".

También ha aludido de nuevo al Canal de Panamá para insistir en que su objetivo es "recuperarlo". Considera que las autoridades panameñas han incumplido las promesas y han permitido que sea China quien tenga el control "de facto" de esta estratégica infraestructura.

Busca ser un Presidente "pacificador" y ha resaltado que un día antes de que jurase el cargo, el domingo, Hamás accedió a entregar a un primer grupo de rehenes en virtud del alto al fuego suscrito con Israel.

11:35am

Trump insiste en cambiar el nombre del Golfo de México

"Golfo de México":

Porque Donald Trump anunció que cambiará su nombre a Golfo de America pic.twitter.com/3nSj8WmCfI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 20, 2025

Más adelante, insistió en otro de sus planteamientos: "Seremos la nación más grande, e inspiraremos admiración en el mundo entero. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América".

11:25am

Trump designará a cárteles como organizaciones terroristas

"México":

Porque Donald Trump anunció que declarará la emergencia nacional en la frontera sur y a los cárteles como organizaciones terroristas pic.twitter.com/4WXDA68Plp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 20, 2025

Dentro de las futuras órdenes ejecutivas que firmará Trump, se incluye la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, al tiempo que recuperará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para perseguir a las bandas y redes de delincuencia que alimentan la inseguridad de las ciudades.

"Voy a enviar personal militar a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. También vamos a designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras", expresó el magnate.

11:23am

Trump declarará emergencia nacional en la frontera sur

"Hoy voy a firmar una serie de órdenes ejecutivas históricas para iniciar el restablecimiento de los Estados Unidos y la recuperación del sentido común. Lo primero que haré será declarar una emergencia nacional en la frontera sur", dijo Trump durante su discurso inaugural, en el que esbozó algunas de sus primeras medidas tras llegar al cargo.

"Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones", subrayó. Así criticó que un Gobierno que ha dado financiación "ilimitada" a otros países para defender sus fronteras no haya sido capaz de proteger las suyas.

También compartió que decretará la emergencia nacional en la frontera sur, de tal manera que las autoridades estadounidenses frenarán cualquier "entrada ilegal" y deportarán a "millones de extranjeros delincuentes". "Vamos a instaurar la política de 'Quédate en México'", recalcó.

11:05am

Biden firma indulto para sus tres hermanos

🔴#ÚLTIMAHORA I Antes de dejar la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden indultó a varios miembros de su familia para cualquier ofensa que hayan cometido desde 2014 hasta hoy. pic.twitter.com/uqrT7xVVQ3 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 20, 2025

El ya expresidente estadounidense, Joe Biden, ha emitido en los últimos minutos de su Presidencia un decreto por el que indulta de forma preventiva a sus tres hermanos y a sus parejas, James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens y Francis W. Biden, y que conmuta la pena del activista indígena Leonard Peltier.

"Mi familia ha sido objeto de constantes ataques y amenazas, motivados únicamente por el deseo de hacerme daño, un ejemplo de lo peor de la política partidista. Lamentablemente no tengo motivo para creer que estos ataques vayan a terminar", argumenta Biden en el mensaje oficial de la Casa Blanca que informa de los indultos.

En cualquier caso, Biden subraya que "estos indultos no deben ser tomados erróneamente como un reconocimiento de que hayan hecho nada mal ni malinterpretado como una admisión de culpa por ningún delito".

"Creo en el Estado de Derecho, y soy optimista sobre la fuerza de nuestras instituciones judiciales y que sé al final se impondrán a la política, pero las investigaciones infundadas, por motivos políticos, socavan la vida, seguridad y seguridad económica de los individuos atacados y sus familias", se ha lamentado.

Considera así que "incluso los individuos que no han hecho nada malo y que al final serían exculpados pueden sufrir daños irreparables a su reputación o sus finanzas por el simple hecho de ser investigados o procesados".

Congresistas republicanos denunciaron en 2023 a James Biden, de 75 años de edad, y al primer hijo del ya expresidente, Hunter Biden, por sus negocios dentro y fuera del país después de que trascendiera de que se aprovecharon de la posición de Joe Biden para obtener beneficios.

Además acusaron a James Biden de mentir ante el Congreso, y pidieron la imputación por delitos penales y por la influencia de grupos de presión extranjeros no declarados.

No habría un motivo evidente en cambio para indultar en principio a los otros hermanos de Biden, aunque se ha especulado con la participación de Sara Biden en los negocios de su marido. También se ha hablado de que Frank Biden habría utilizado el nombre de su hermano para facilitar ciertos negocios.

La orden de Trump incluye también indultos para el empresario y expolítico demócrata Jerry Lundergan, y para Ernest William Cromartie. Lundergan fue condenado en 2020 a 21 años de prisión y a dos años de libertad condicional por contribuciones ilegales a la campaña al Senado de su hija, Alison Lundergan Grimes, de 2014.

Lundergan aportó 200 mil dólares a la campaña electoral en la que su hija se enfrentó sin éxito al republicano Mitch McConnell. Lundergan Grimes fue Secretaria de Estado de Kentucky entre 2012 y 2020.

Lundergan ha cumplido ya su pena de prisión y está en libertad condicional. "He asumido la responsabilidad de mis acciones, he hecho reparación y estoy trabajando para hacer cosas positivas para cambiar las vidas de los más vulnerables, como los sin techo, quienes están superando una adicción y quienes se están reincorporando a la sociedad", ha destacado el político a través de un comunicado publicado por su abogado, J. Guthrie True.

Cromartie, por su parte, se declaró culpable el año pasado de dos delitos de transacciones de dinero ilegales y de evasión fiscal. Fue concejal en la ciudad de Columbia, en Carolina del Sur. "Cromartie ha dedicado toda su vida al servicio público. Desde que ha salido de la cárcel ha creado una beca para jóvenes desfavorecidos y trabaja en su iglesia y su comunidad religiosa. Los afines a Cromartie destacan su liderazgo y compasión", ha destacado Biden.

11:02am

Trump jura como Presidente de EU

Donald J. Trump Sworn In as the 47th President of the United States America is BACK. 🇺🇸 pic.twitter.com/Fi7k78Gnp1 — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025

El político republicano Donald Trump se convirtió en el Presidente número 47 de la historia de Estados Unidos tras jurar el cargo en una simbólica ceremonia que le permite volver cuatro años después a la Casa Blanca y que implica "de facto" el final del mandato del demócrata Joe Biden.

11:00am

J.D. Vance asume la Vicepresidencia de EU

JD Vance Sworn In as the 50th Vice President of the United States America is BACK. 🇺🇸 pic.twitter.com/RgJzJstNJ1 — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025

J.D. Vance levantó su mano derecha y juró como el nuevo Vicepresidente de Estados Unidos. De esta manera, culminó el periodo de Kamala Harris.

9:50am

WSJ y Bloomberg: Trump frena aranceles contra China, y pide estudio sobre los de México y Canadá

Por el momento, Donald Trump habría decidido frenar los aranceles contra China, y pedir un estudio sobre los que pretende aplicar a México y Canadá, reportaron The Wall Street Journal (WSJ) y Bloomberg.

Según personas familiarizadas con el tema, citadas por Bloomberg, el político republicano no tiene pensado anunciar hoy la imposición de aranceles a China, "ya que la administración entrante comienza con un compromiso potencial con Pekín en lugar de otra guerra comercial".

La decisión, declaró la fuente, "refleja un cambio del Presidente entrante hacia un modo de negociación y un afán de llegar a otro acuerdo con el Presidente chino, Xi Jinping".

Por otra parte, añadió el medio especializado en su texto, funcionarios entrantes de la Casa Blanca adelantaron que "Trump pedirá a las agencias federales que estudien las políticas arancelarias y la relación comercial de EU con China, Canadá y México",

"La medida prevista, de la que informó por primera vez el Wall Street Journal y que fue confirmada por funcionarios de Trump, no impondrá nuevos aranceles el lunes 20, pero podría sentar las bases para aranceles comerciales en las próximas semanas o meses", concluyó Bloomberg.

9:17am

Biden recibe a Trump en la Casa Blanca

President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, First Lady Jill Biden, and Second Gentleman Douglas Emhoff gather on the North Portico of the White House for the final time. pic.twitter.com/Mtn37tfOfF — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2025

El Presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este lunes en la Casa Blanca a quien será su sustituto en cuestión de pocas horas, el republicano Donald Trump, en un último gesto de cortesía que contrasta con el desplante protagonizado hace cuatro años por el propio magnate republicano.

Ambos políticos han posado a las puertas de la Casa Blanca acompañados de sus respectivas esposas, Jill Biden y Melania Trump, para una reunión privada previa a los actos formales de investidura del nuevo Presidente. Trump, de hecho, ya dormirá hoy por la noche en el edificio al que ahora acude como visitante.

Hace cuatro años, Trump rompió con este simbólico protocolo tras no reconocer la victoria electoral de Biden. Tampoco acudió a la toma de posesión del Presidente saliente, que ya tras los comicios de 2024 prometió que recuperaría los formalismos habituales y garantizaría una transición tranquila.

Antes de la reunión en la Casa Blanca, Trump había acudido junto a su familia y aliados cercanos a una misa en una iglesia de la zona, en una jornada marcada por las bajas temperaturas. De hecho, la ceremonia de jura del cargo no tendrá lugar frente al Capitolio, sino en el interior del edificio.

8:21am

Sheinbaum confía en llegar a acuerdos con Trump y pide a paisanos "guardar la calma"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que llegará a acuerdos con Donald Trump sobre distintos temas, y aprovechó para pedir a las y los paisanos en Estados Unidos que guarden la calma ante el regreso del magnate a la Casa Blanca.

"Tenemos la certeza de que vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno del Presidente [Donald] Trump, que ya una vez con su toma de posesión, se establecerán los canales adecuados para una comunicación", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Frente a la amenaza de que Trump comience con las deportaciones masivas y con el endurecimiento de las políticas contra migrantes, aseguró que el Gobierno de México está preparado para recibir a quienes sean repatriados, y llamó a que se mantenga el CBP ONE, una herramienta con la que se pueden programar citas para solicitar asilo.

"Que sepan [las y los paisanos] que estamos preparados, que estamos listos, aunque obviamente hay que esperar el día de hoy lo que vaya a decir el Presidente [Donald] Trump en su toma de protesta", añadió Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con lo que expresó desde Palacio Nacional, el objetivo es que una vez que tome posesión Trump, se entre en contacto con su equipo. "Ya ha habido alguna comunicación informal dado que todavía no toman posesión y, ya tomando posesión, pues entraremos en comunicación y sabemos que va a haber un acuerdo en los distintos temas", reiteró.

"A nuestros paisanos y paisanas decirles primero que no están solos, y, segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso", concluyó la Presidenta.

7:52am

El Papa pide a Trump que EU sea "tierra de acogida para todos"

Nada como la oración según el Espíritu Santo hace que los cristianos se sientan unidos como familia de Dios, que sabe reconocer las necesidades de cada uno para convertirlas en invocación e intercesión de todos. #UnidadDeLosCristianos — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 20, 2025

El Papa Francisco ha mandado un mensaje al 47º Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo de su investidura: "Espero que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense se esfuerce siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión.

El pontífice reza para que Dios guíe los esfuerzos del líder republicano por la paz y la reconciliación, según ha informado Vatican News.

"Inspirado en los ideales de la nación, tierra de oportunidades y de acogida para todos, espero que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prospere y se esfuerce siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión", ha deseado Francisco en su mensaje a Trump en el Inauguration Day, el día de su toma de posesión como 47º Presidente de los Estados Unidos.

En el mensaje, Francisco envía sus saludos y asegura sus oraciones para que conceda al nuevo Presidente "sabiduría, fortaleza y protección en el ejercicio de sus elevadas funciones".

Con la mirada puesta después en los "numerosos desafíos" que afronta hoy la familia humana, principalmente "el flagelo de la guerra", el Papa pide a Dios "que guíe sus esfuerzos en la promoción de la paz y la reconciliación entre los pueblos".

6:32am

Biden concede indultos preventivos

El Presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha concedido este lunes varios indultos preventivos en favor de una serie de altos cargos de su Administración, a los que el Presidente electo, Donald Trump, había amenazado con juzgar cuando volviera a la Casa Blanca por sus decisiones durante el ejercicio de sus funciones.

Así lo ha anunciado el Presidente Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca, en el que afirma que se acoge a su autoridad en virtud de la Constitución estadounidense para estos indultos, aunque ha subrayado que "no deben confundirse con un reconocimiento" de que hayan cometido delito alguno.

Entre los agraciados se encuentra Mark Milley, antiguo Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos y responsable de la retirada de las tropas de Afganistán en agosto de 2021, que facilitó el avance fulgurante de los talibanes y su regreso al poder. Sin embargo, Biden ha destacado que su liderazgo y ha subrayado que su trabajo sirvió para "fortalecer" las alianzas de Estados Unidos alianzas.

Además, Biden ha concedido el indulto a Anthony Fauci, quien ejerció como asesor médico de la Casa Blanca con Trump y durante los primeros compases de la Administración Biden, que coincidieron con uno de los peores momentos de la pandemia de coronavirus. De hecho, el mandatario ha destacado el papel de Fauci durante esta etapa y ha afirmado que el país "es más seguro y saludable gracias a él".

Junto a Milley y Fauci, el Presidente ha concedido el indulto preventivo a los miembros del Congreso y al personal que conformaron el Comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio de enero de 2021 por parte de acólitos de Trump. Biden ha celebrado que el Comité "cumplió su misión con integridad y compromiso" a pesar de los obstáculos de parte de quienes "perpetraron" el ataque.

Una de las figuras más notables de aquel Comité fue su vicepresidenta Liz Cheney, hija del exvicepresidente durante la Administración George W. Bush, Dick Cheney, y quien en los últimos años ha mostrado su rechazo a Trump y llegó a votar a favor de su impeachment. El Presidente Biden reconoció la labor de Cheney y el presidente del Comité, Bennie Thompson, con la Medalla Presidencial de los Ciudadanos, la segunda máxima distinción civil del país.

Biden ha aseverado que Estados Unidos es una nación que "depende de servidores públicos dedicados y desinteresados", pero que en casos como los de los agraciados con los indultos "han sido amenazados con procesos penales" por su gestión en el ejercicio de sus funciones, aludiendo a las advertencias de Trump de que impulsaría procesos judiciales en su contra.

"Estos servidores públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción, y no merecen ser objeto de procesos injustificados y motivados políticamente", ha aseverado Biden para justificar una de sus últimas decisiones como Presidente de Estados Unidos antes de ser sucedido por Trump a partir de este lunes.

"Creo en el Estado de Derecho y soy optimista en cuanto a que la fortaleza de nuestras instituciones jurídicas acabará prevaleciendo sobre la política", ha añadido un Biden que ha lamentado las investigaciones "infundadas y con motivaciones políticas" que pudieran sufrir estas personas que "no han hecho nada malo, y de hecho, han hecho lo correcto".

