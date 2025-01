¬ RADICALES: Los fans de Trump en México, ¿tienen peso? ¿Qué riesgos vienen?

No hay fecha que no se cumpla. Donald Trump asumirá este 20 de enero la presidencia del país más poderoso del mundo ante la expectativa de todos los países. El retorno de un Trump más poderoso políticamente tiene al planeta ante una circunstancia inédita. ¿En qué momento toma posesión? ¿Cuál es el contexto y cuáles son los retos que en especial tiene nuestro país ante la llegada de un Presidente con estas características? De esto se habló hoy en RADICALES.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no sólo provocará tensión con el Gobierno de México por las constantes amenazas en contra de nuestro país, también generará que muchos "fans" mexicanos salgan de sus escondites para respaldar sus decisiones, sostuvieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

El actor Eduardo Verástegui y el expriista Iván Peña Neder, abiertos admiradores de Donald Trump, así como la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, buscan cada uno crear su propio partido político. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido, hasta el jueves 16, las solicitudes de 14 organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos, una cifra que se prevé crezca antes del 31 de enero, cuando finaliza el plazo para registrar los proyectos de han convocado a políticos tradicionales y a quienes alegan ser novedosos.

Al respecto, Álvaro Delgado señaló que se debe poner especial atención en estos personajes y no descartarlos, pues en caso de lograr su cometido de fundar sus propios partidos políticos buscarían que sus seguidores se subordinen ante ellos.

"¿Cómo va a incidir Donald Trump en México directamente y desde el punto de vista no solamente económico, ni migratorio, político? ¿Quiénes son los aliados de Donald Trump? ¿Quiénes son los mexicanos que aman a Trump? ¿Quiénes son los achichincles de Donald Trump en México? Bueno, por lo pronto hay dos proyectos de partidos políticos abiertamente pro Trump, uno el de un mexicano que actúa más como estadounidense como es el actor Eduardo Verástegui, es un individuo que va a buscar hacer un partido político y aunque no le dio en 2024 para ser candidato presidencial no significa eso que pueda ahora buscar un proyecto partidario, porque las condiciones son otras. Yo creo que no habría que descartarlo a pesar de que es un personaje que solamente es el mismo con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y convocando a los mexicanos, no a unirse en torno a una idea de país, sino sencillamente en torno a él para subordinarsele a Trump".

El periodista calificó como "vende patrias" a estos personajes que se subordinan ante políticos extranjeros como Donald Trump. "Yo creo que los mexicanos debemos estar alertas a estos personajes que aman a Trump. Son los que yo llamo los vende patrias y que de pronto se ofenden, pero qué es ser vende patrias, sino aquel que está dispuesto a subordinarse a un extranjero".

Por su parte, Alejandro Páez indicó que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se da en un contexto que refleja la ineficiencia de los que podrían ser sus antagónicos. "Eso es muy importante tenerlo en cuenta, la ineficiencia, por llamarlo menos, de los demócratas, lo que significa Barack Obama, lo que ha significado Baiden, lo que han significado los demócratas en general".

Páez mencionó que a pesar de que Trump tuvo un primer periodo como Presidente caótico y lleno de dudas, finalmente pudo regresar a la Casa Blanca gracias a la mediocridad de los demócratas.

"El primer periodo de Trump fue caótico, lleno de engaños, lleno de mentiras, lleno de burradas, de ocurrencias y una profunda mediocridad, era para que yo ya no regresara ¿por qué llega con más poder? […] Se trata de un personaje que se creció en las barbas de la mediocridad de los otros".

Pese a sus contantes amenazas en contra de México, Donald Trump, dijo Páez Varela, ha tratado de manera distinta a nuestro país pues sabe que se trata de un socio comercial fiable. "No creo que Trump odie a México, pero sí lo tiene en un trato distinto. México es el socio comercial más importante de Estados Unidos, punto, te guste o no te guste, eso es una realidad y es un socio fiable".

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar mencionó que el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos generará un impacto no solo en México, sino a nivel mundial, pues muchas de sus decisiones podrían traer efectos negativos.

"Me parece que la situación es de un impacto mundial, pero bueno, México es el socio más importante de los Estados Unidos y es el país más importante en cuanto a relaciones muchos aspectos, no solo por la consabida frontera de 3 mil kilómetros, la más vigilada del mundo, la más caótica del mundo, una frontera muy vigilada y al mismo tiempo muy porosa donde la cuestión de migración y narcotráfico va a ser el gran tema".

El académico señaló que pese a contar con algunos rasgos fascistas, Trump ha tenido que moverse a la cancha de la democracia, la cual se ha convertido en uno de sus principales muros de contención.

"El ascenso de Donald Trump desde luego, no vamos a hacer comparaciones absurdas y decir que es el ascenso del fascismo, en el mundo es el postfacismo y uno de los rasgos centrales del post fascismo, como lo señala Enzo Traverso, es que son todos estos grupos que sí tienen ideas antidemocráticas pero que tienen que moverse en una cancha democrática, ya no pueden tener este abierto discurso en favor de la dictadura y en contra de la democracia como si lo tuvieron los fascismos del siglo XX, eso me parece que es el primer dique de contención contra un personaje como Donald Trump".

Finalmente, Fabrizio Mejía afirmó que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, también llegan con él una élite multimillonaria en puestos claves de su gobierno.

"Lo que estamos viendo con la llegada de Trump es la llegada de la élite, de una nueva élite multimillonaria, es decir, de los 25-30 puestos que ha dicho Trump que va a poner, 13 son de billonarios, por lo tanto se trata de una élite que está llegando al poder como sucedió en Rusia con Vladimir Putin y cómo sucedió también en China si se conforma una nueva clase social, una élite millonaria, que tiene una expresión directa del gobierno. Ese gobierno representa a la élite, no a los demás".

