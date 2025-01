ENTREVISTA ¬ México debe tener mucha mano izquierda al torear a Trump: Lorenzo Meyer

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Lorenzo Meyer, profesor emérito de El Colegio de México, aseguró que el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deberá de tener "mucha mano de izquierda" para poder torear a Donald Trump, Presidente electo de Estados Unidos, quien no ha parado de amenazar con imponer aranceles a nuestro país.

En entrevista en el programa de "Café y Noticias" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el académico indicó que la Presidenta Sheinbaum requerirá de sabiduría y capacidad de negociación tal y como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su momento.

Meyer mencionó que el Gobierno de México debe evitar a toda costa el choque frontal con Estados Unidos para evitar un conflicto a mayor escala. "Y no chocar de manera frontal, sino de la vuelta ese va a ser el arte de la política exterior de México en estos cuatro años que vienen, hay que desearnos muy buena suerte".

Lorenzo Meyer señaló que a pesar de las diferencias ideológicas que pueda haber entre México y Estados Unidos, nuestro país no puede despegarse debido a que existe el T-Mec.

"La 4T se identifica como de izquierda, una izquierda que ya no es la del partido comunista, ni la del marxismo, el gobierno de nuestro vecino va al lado contrario y nosotros no podemos despegarnos mucho de ese vecino porque tenemos el Tratado de Libre Comercio que se ve que es la preocupación y con justa razón de no solo de Claudia, debe de ser la preocupación de todos nosotros".