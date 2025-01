Biden se despide con advertencia: EU camina hacia una oligarquía de extrema riqueza

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 15 de enero (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio su discurso de despedida desde la Casa Blanca a cinco días de abandonar el poder, pero antes de salir dejó una advertencia: “se está gestando una oligarquía” en el país.

Según distintos analistas, los comentarios de Biden, pronunciados desde la Oficina Oval, parecían dirigidos al próximo Gobierno de Donald Trump, así como al protagonismo del multimillonario Elon Musk.

Durante el discurso de despedida, Biden incluyó advertencias sobre el futuro del país, incluida una creciente “oligarquía tomando forma” que, según él, amenaza la democracia estadounidense.

It’s been the privilege of my life to serve our nation for over 50 years.

I’ve given my heart and soul to you, and I’ve been blessed a million times in return with the love and support of the American people.

Join me as I deliver my farewell address. https://t.co/DRr4U4sa7B

— President Biden (@POTUS) January 16, 2025