Israel extraditará a Andrés Roemer a México para que enfrente cargos de abuso sexual

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Andrés Roemer, exdiplomático buscado por la justicia mexicana por acusaciones de abuso sexual, será extraditado a México por parte de Israel, de acuerdo con información dada a conocer por el periodista israelí Yoav Etiel.

A través de una publicación que realizó en su cuenta de X (antes Twitter), Etiel indicó que quien fuera el embajador de México ante la Unesco "será extraditado de Israel a México, donde se encuentra en calidad de buscado por sospecha de presuntamente violar a tres periodistas, aprovechándose de su cargo, antes de huir a Israel".

El periodista señaló en su mensaje que la extradición de Roemer se dará a raíz de que el Tribunal Superior de Israel decidió rechazar la apelación que el acusado había presentado para evitar su traslado a México desde territorio israelí, donde se refugió tras los señalamientos en su contra.

Andrés Isaac Roemer Slomianski, 61 year-old Mexican media personality and diplomat, who formerly served as Mexican Ambassador to UNESCO, will be extradited from Israel to #Mexico , where he is #WANTED for suspicion of allegedly raping three female journalists, taking advantage… pic.twitter.com/h07L81q8EY

