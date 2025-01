Biden retira La Habana de la lista de países patrocinadores del terrorismo mundial

Madrid, 14 de enero (EuropaPress).- El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el Presidente saliente Joe Biden, ha retirado este martes a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a pocos días de que el republicano Donald Trump, que reintrodujo esta medida durante su primer mandato, asuma el cargo el próximo 20 de enero. Este mismo día, el Gobierno cubano aseguró que liberará a 553 presos tras las conversaciones que ha sostenido con el Vaticano.

Biden ha indicado que el Gobierno cubano "no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional" durante el último periodo de seis meses y ha proporcionado seguridad de que no lo hará en un futuro, según ha informado la Casa Blanca.

Asimismo, en un memorándum dirigido a los altos funcionarios estadounidenses ha subrayado que Washington "mantiene como objetivo central" de su política "la necesidad" de que exista "más libertad y democracia", así como "mayor respeto por los Derechos Humanos" en Cuba. De igual forma, Biden ha comunicado su decisión al Congreso.

La Administración Biden también ha suspendido por un período de seis meses una cláusula contenida en el Título III de la Ley Helms-Burton que permite iniciar acciones judiciales en tribunales estadounidenses contra aquellos que se beneficiaron de los activos expropiados tras el triunfo de la Revolución de 1959.

De igual forma, Estados Unidos ha eliminado la lista de entidades cubanas sobre las que pesaban "regulaciones adicionales" en el marco de la interacción finaciera con entidades estadounidenses, según ha informado la Casa Blanca.

Estas medidas se han tomado en el marco de las negociaciones que se han llevado a cabo entre Cuba y el Vaticano, que han permitido liberar a 553 presos "por delitos diversos contemplados en la ley", una decisión que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, comunicó al papa Francisco "en los primeros días de enero".

"Las liberaciones se llevan a cabo sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación, y como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba. Estas personas recibirán sus respectivos beneficios gradualmente", reza un comunicado publicado este martes por la Presidencia cubana.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha agradecido en un comunicado a la Iglesia Católica sus esfuerzos "para facilitar que Cuba tome sus propias medidas constructivas" a fin de "restaurar la libertad a sus ciudadanos" y "permitir condiciones que mejoren el sustento de los cubanos".

Name one thing smarter than Karine Jean-Pierre. pic.twitter.com/esxlQ6Hwiu

— MELANIA TRUMP - PARODY (@MelaniaTrumpo) January 1, 2025