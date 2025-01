Paran la guerra, tras 15 meses: Israel dejará de bombardear y Hamás entregará rehenes

-Información en desarrollo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado un acuerdo para la liberación de rehenes que será publicado "en breve".

"Tenemos un acuerdo para los rehenes en Oriente Medio. Será anunciado en breve", manifestó Trump en una escueta publicación en su perfil oficial en la red social Truth Social. Por el momento, ni las partes implicadas ni tampoco los gobiernos de Estados Unidos o Qatar, principales negociadores, se han manifestado al respecto.

Los contactos se habían acelerado en los últimos días y mediadores clave como Estados Unidos o Qatar ya habían confirmado un acercamiento. El Ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunciado poco antes del anuncio final que acortaba su gira con Europa para participar en las deliberaciones y votaciones del Ejecutivo.

WE HAVE A DEAL FOR THE HOSTAGES IN THE MIDDLE EAST. THEY WILL BE RELEASED SHORTLY. THANK YOU!

Donald Trump Truth Social 12:01 PM EST 01/15/25

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 15, 2025