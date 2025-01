Christopher Landau dice que hay oportunidades en relación entre México y EU con Trump

WASHINGTON, D.C..- Aunque reconoció desafíos, el exembajador de Estados Unidos (EU) en México, Christopher Landau, dijo que hay “oportunidades” en la relación entre ambos países bajo el Gobierno del Presidente electo Donald Trump.

A pesar de esa postura de Landau, quien la siguiente semana tendría audiencia en el Senado camino a su confirmación como subsecretario de Estado, otros planes revelados sobre las primeras órdenes ejecutivas del nuevo mandatario podrían complicar la relación entre EU y México.

Stephen Miller, quien será el asesor de Política del gobierno de Trump, habría reportado a líderes republicanos de la Cámara y el Senado que Trump tiene listas al menos 10 órdenes ejecutivas, algunas de las cuales tendrán impacto en México.

Se busca declarar el Estado de emergencia en la frontera sur; alistar un despliegue militar en la frontera; clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y reimponer la política de “Permanecer en México”, según un reporte de Newsmax, un canal cercano a los republicanos.

Al menos las dos últimas órdenes mencionadas tendrían un impacto directo en la relación binacional con México, ya que implicaría nuevas negociaciones sobre acciones que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha considerado injerencistas, además de su defensa a migrantes.

No queda claro cómo Trump busca ahora implementar el programa “Permanecer en México”, pero en 2019 presionó al entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con imponer aranceles al acero y aluminio.

El nombramiento de cárteles como organizaciones terroristas implicarían acciones militares de EE.UU. en México, como lo adelantó Trump en su campaña. Al respecto, el Senador Marco Rubio, nominado para Secretario de Estado, señaló que prefería mayor coordinación con México que empujar esa agenda.

Newsmax también reveló las otras seis órdenes ejecutivas que Trump firmaría son poner fin a la política de “capturar y liberar”, la cual obligaría a detener a inmigrantes indocumentados indefinidamente; declarar el Estado de emergencia relacionado con la energía; abrir la perforación en alta mar y en el Ártico; acelerar la concesión de licencias y la construcción de oleoductos; reformas para destituir a empleados del Gobierno, así como rescindir las órdenes relacionadas con el género.

Aunque un mandatario implemente una órden ejecutiva, ésta no necesariamente se implementa de inmediato, debido a posibles desafíos legales que diversas dependencias deben analizar.

En el mitin del triunfo en One Capital Arena, Miller hizo mención a varias acciones de Trump, sin confirmar que serán firmadas en órdenes ejecutivas de inmediato.

