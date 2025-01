SONDEO ¬ Mexicanos relatan el temor de sus familias en EU: "Trump trae mano dura"

México se prepara para enfrentar de nuevo las amenazas y ataques de Donald Trump durante los próximos cuatro años. "Que ya deje de amenazarnos", dicen desde aquí. "Salen con temor a las calles", dicen allá.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– Desde 2015, cuando estaba en precampaña, los mexicanos han escuchado ataques y amenazas por parte de Donald Trump, quien este lunes vuelve a la Presidencia de Estados Unidos, esta vez con un equipo que fortalece sus posturas proteccionistas. Frente a ello, de este lado de la frontera, se comenta preocupación, pero también esperanza de que se llegue a acuerdos benéficos para ambos países.

“Que Trump ya deje de amenazarnos”, dijo Adrián, sentado en una banca de la avenida Reforma de la Ciudad de México, a horas de la investidura en el Capitolio.

Al respecto recordó: “Desde que inició su Gobierno ha habido muchos ataques racistas de parte de las personas que son muy seguidoras del señor Trump, no sólo contra la comunidad latina, sino también contra la comunidad asiática y la comunidad afroamericana. Pienso que ya con este nuevo Gobierno no haya nuevas tensiones entre ambos y que Trump ya deje de amenazarnos con subirnos los aranceles o que ya deje esa idea absurda de cambiar el Golfo de México a Golfo de América, que ya deje esas ideas absurdas de que los estadounidenses son primero”.

En vísperas, el Gobierno federal ha preparado con las autoridades estatales una red de apoyo mediante programas sociales y de empleo ante la amenaza de deportaciones masivas. Respecto a la imposición de aranceles a productos mexicanos vendidos a EU, principalmente del sector automotriz, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que espera tener un diálogo de primer nivel al respecto a la par de que la Cancillería ha cabildeado con los republicanos respecto al impacto inflacionario que la medida tendría para la economía estadounidense.

Sara Isabel compartió la preocupación de sus familiares migrantes que se fueron desde Chiapas hacia Estados Unidos para trabajar, pero están indocumentados.

“Salen con temor a las calles, dicen que van, se los pescan y se los regresan”, dijo.

“Sabemos que Donald Trump está poniendo mano dura en cuanto a la Ley migrante. Me preocupa que tengo familia migrante que está allá de indocumentada, entonces hay una preocupación para ellos porque dicen que la Ley va ser muy dura e incluso los pueden regresar, y los hijos que tienen allá. Es un rollo, una preocupación muy grande. Allá la Ley no los protege a ellos, se está poniendo muy difícil. ¿Qué va hacer México con la entrada de todos los migrantes de otros países que vienen?, principalmente en la frontera de Chiapas, ¿esas caravanas cómo las detiene el Gobierno?”.

Sara Isabel ha escuchado en las noticias transmitidas por radio o televisión que la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las acciones de Trump no nos afectarán en la economía, pero ella piensa que sí.

“México depende de EU como EU depende de México porque tienen una conexión muy profunda por las fronteras y tanto ellos necesitan como nosotros necesitamos de ellos. Sí es preocupante, a pesar de que no estoy enfocada ni sé mucho de ese tema, siento que sí preocupa aunque el Gobierno diga que no”, aseveró.

Para Eva, otra joven que descansaba en una banca de Reforma, no le parece que Trump haga menos a México. Comenta que su mayor preocupación también recae en las deportaciones masivas que ha amenazado realizar como Presidente electo.

“Hay cosas de México para aportar a EU y viceversa. Esa parte de hacer menos a México no me parece del Presidente. Debido a eso sí preocupa mucho el hecho de que deporten mucho a los migrantes de allá, la cuestión económica acá cada vez se eleva más. Son muchas cosas que EU no ve, por lo tanto, si se deja la diferencia de Trump sobre México, se haría un buen equipo”, consideró.

Sin embargo, también hay mexicanos con la confianza en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum podrá hacer frente a los amagues del republicano.

El señor Guillermo acompañó a un familiar a un trámite a la Embajada de EU en México. Desde ahí dijo que no es tiempo de alarmarse, ya que el trabajo que hacen los paisanos migrantes es fundamental para EU.

“Creo que la señora Sheinbaum, nuestra Presidenta, tiene todo en sus manos. Por algo está ocupando ese puesto, porque ella sabe a lo que se iba enfrentar, lo que iba a venir, que no es nuevo. Siempre tienen que estar al día. Que el pueblo no se alarme, no es tiempo. Dios no puede equivocarse en los tiempos”, recomendó.

“Imagínese si se salieran todos los latinos de EU, qué sería del país, quién iba a desarrollar el trabajo que otras personas, tal vez por sus estudios, preparación intelectual, no lo hacen, porque son trabajos que ellos no los hacen. Y hay gente como nuestros paisanos que sí hacen muchas labores. Tenemos gente muy preparada también en todos aspectos”.

Finalmente, desde una visión fresca, el joven Santiago espera en que ambos presidentes, Sheinbaum y Trump, hagan un buen trabajo “para que las futuras generaciones tengan mejores oportunidades tanto acá como en EU”.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez/