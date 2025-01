EU suspende el servicio de la aplicación CBP One; migrantes ya no pueden sacar citas

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- A pocos minutos de que se concretara la investidura del ahora Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, comenzaron las acciones contra migrantes en la frontera sur estadounidense. El nuevo Gobierno suspendió este lunes la aplicación CBP One, habilitada durante la Administración de Joe Biden para que las personas pudieran solicitar asilo a la nación norteamericana desde México.

Después de que el político republicano informara en el Capitolio que declarará emergencia nacional en la frontera con México, apareció un mensaje en el teléfono de miles de migrantes a través de la aplicación CBP One. En el texto, se les informaba que dejaba de operar.

En redes comenzaron a circular imágenes de las reacciones de migrantes extranjeros y connacionales ante la imposibilidad de tener una cita con las autoridades estadounidenses. En el Puente Internacional Paso del Norte, de Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo conmoción e incertidumbre ante la noticia.

Durante la Presidencia de Joe Biden (2021-2025), Estados Unidos lanzó CBP One para que las y los migrantes en la frontera de México solicitaran asilo; incluso apenas el pasado 23 de agosto la habilitó en los estados de Chiapas y Tabasco, donde el Gobierno mexicano creó un programa de apoyo para trámites y traslado.

Desde temprano, las autoridades mexicanas advirtieron a las y los migrantes en la frontera sur del inminente fin de CBP One, la solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

