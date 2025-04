¿Cómo está la libertad de expresión en México?

En México, hablar con plena libertad de expresión y ejercer el derecho a la información ya no es un ejercicio democrático convencional: es una hazaña. Día a día se multiplican las formas de silenciar, obstaculizar, desinformar. La censura ya no sólo se dicta desde una oficina; no se toma el “teléfono rojo”, o no solamente. Ahora se ha sofisticado con maquinarias de odio, permisividad ante la violencia criminal, se esconde tras pantallas de vigilancia digital, se camufla entre discursos que acusan sin pruebas y deslegitiman a quienes critican.

Este 9 de abril a las 10 de la mañana, en el Centro Cultural España en la Ciudad de México, presentaremos el informe anual 2024 Barreras Informativas: desafíos para la libertad de expresión y acceso a la información, una radiografía de lo que realmente está en juego cuando se coarta el derecho a saber: el presente, el pasado y el futuro de nuestra democracia.

Artículo 19 nos presenta una fotografía nítida de la libertad de expresión. El resultado son 180 páginas de documentación, análisis y testimonios. Con la mirada crítica y comprometida que nos caracteriza, venimos a exhibir con claridad dónde están los obstáculos, cómo operan, quiénes los sostienen y qué se puede hacer para desmantelarlos. Es un diagnóstico duro que invita a la reflexión y, sobre todo, a la acción de quienes hoy detentan el poder político, que al final también es poder.

El informe no se anda con rodeos: arranca con el golpe frontal a la transparencia. La desaparición del INAI no fue sólo un tema de presupuesto o duplicidad de funciones. Fue un movimiento estratégico para debilitar los contrapesos y volver opaco lo que debería estar a la vista de todas y todos. ¿Qué pasa con los archivos históricos? ¿Con las denuncias de corrupción? ¿Con la rendición de cuentas? La respuesta es incómoda, pero necesaria.

Otro eje del informe tiene que ver con algo que muchos celebran sin entender los riesgos: la digitalización del Estado. ¿Más eficiencia? Tal vez. ¿Más vigilancia? También. El uso de tecnologías sin regulación clara —biometría, inteligencia artificial, bases de datos centralizadas— abre la puerta a un modelo autoritario disfrazado de modernidad.

Pero nada de esto sería posible sin una prensa debilitada. En un país donde cada día se agrede a periodistas y donde las autoridades son, en muchos casos, los agresores, el ejercicio del periodismo es un acto de resistencia. El informe documenta patrones de violencia, impunidad y deslegitimación orquestada desde el poder. Sí, con nombres y cifras. No es una percepción, es una estrategia.

¿Y la memoria? ¿Qué lugar tiene la verdad sobre atrocidades del pasado y el presente cuando la prioridad es proteger al Ejército, evitar costos políticos y matizar el pasado? Hoy sabemos más sobre los crímenes de la llamada Guerra Sucia. La Comisión de la Verdad ha hecho sus informes, contundentes, difíciles de digerir, pero necesarios y urgentes para entender el presente de violencia e impunidad. Pero el Gobierno dice que no “lo ha leído”. Las cifras de desaparecidos siguen creciendo, el dolor se sigue ensanchando. Ante la crisis de Teuchitlán se ha reaccionado y se ha puesto un plan sobre la mesa. Estamos por entrar a un nuevo ciclo del Estado frente a las víctimas de promesa, implementación …¿y decepción? En manos de este Gobierno está brindar certeza y realidades tangibles a la esperanza de miles de familias.

El informe que presentaremos busca dotar de claves para entender el México actual. Es un esfuerzo colectivo para nombrar lo que está pasando con claridad, para poner sobre la mesa los mecanismos de control, censura, exclusión y olvido que amenazan con volverse permanentes si no los afrontamos.

Invitamos a periodistas, activistas, académicos, estudiantes, funcionarios, víctimas, familiares y a toda persona interesada en entender por qué la libertad de expresión y el derecho a la información son algo más que consignas. Son herramientas para cambiar realidades, para exigir justicia, para hacer valer otros derechos.

La democracia no muere de un día para otro. Se va apagando cuando normalizamos el silencio, cuando dejamos de preguntar, cuando nos convencen de que es mejor no saber. Este informe es un acto de resiliencia frente a ese apagón.

Nos vemos el 9 de abril. Porque si no defendemos el derecho a saber, lo perderemos. Y con él, perderemos mucho más.

P.D. Felicidades al equipo de Artículo 19 que el miércoles recibió, junto a cinco organizaciones más, el Premio Suizo de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible 2025.

Leopoldo Maldonado https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/ Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

