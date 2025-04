Sheinbaum gestiona bien la crisis arancelaria y libra al país de un golpe demoledor

Al presentar la aceleración del Plan México 2024-2030, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es fundamental que se siga reconociendo el T–MEC, el cual será revisado en 2026.

Ciudad de México, 4 abril (SinEmbargo).– Ante la nueva política arancelaria del Gobierno de EU para el mundo, México tiene una ventaja mientras el T–MEC siga vigente. Los economistas ven este respiro a corto plazo dada la volatilidad de la administración de Donald Trump, de ahí la importancia de acelerar la producción nacional interna para, a largo plazo, ya no depender a gran escala de las compras de autos ni la venta de gas natural o maíz del socio comercial.

A la par de que los índices de la bolsa de EU, Japón o Alemania cayeron por momentos hasta un 5 por ciento, la Bolsa Mexicana de Valores cerró sin pérdidas. El peso, en tanto, se benefició de la pérdida del dólar que el jueves bajó de la barrera de 20 por unidad en la que se mantuvo desde el inicio del Gobierno de Trump. Pero, coinciden los analistas, se debe continuar con cautela.

Al presentar la aceleración del Plan México 2024-2030, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es fundamental que se siga reconociendo el T–MEC, el cual será revisado en 2026.

“Hubo algo muy importante que es el reconocimiento del Tratado Comercial México-EU-Canadá, que es algo fundamental en este momento”, aseguró al inicio de su mensaje en el Museo de Antropología.

Este jueves, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que cerca del 85 por ciento de las exportaciones de México a Estados Unidos estarán libres de la política arancelaria trumpista al estar protegidas por el T–MEC. Otras cifras extraoficiales apuntan que en 2024 más del 40 por ciento de las exportaciones de México hacia EU gozaron de los beneficios de tasas preferenciales y el resto no.

En Canadá, hubo una respuesta distinta: el Primer Ministro Mark Carney impuso aranceles específicos a los automóviles fabricados en Estados Unidos, pero no llegó a imponer gravámenes de represalia más amplios en respuesta a la guerra comercial de Donald Trump contra Canadá y otros socios comerciales.

Carney sostuvo que Ottawa no tuvo más remedio que imponer aranceles del 25 por ciento a los componentes no canadienses de los automóviles fabricados en Estados Unidos que cumplen con el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Los aranceles también afectarían a los automóviles estadounidenses que no cumplen con el T-MEC, pero no a las autopartes ni a los automóviles fabricados en México.

El economista histórico Diego Castañeda explicó que antes del denominado "Día de la Liberación" las empresas que producen en territorio nacional tenían dos opciones: producir con las reglas del T-MEC (con contenido de valor agregado) para no enfrentar aranceles o enfrentar el arancel de “nación más favorecida” de entre 2 y 3 por ciento, por lo que muchas compañías preferían esta última opción ya que el costo de producción les resultaba mayor al estar bajo las reglas del tratado.

“Dado que los aranceles ahora son mucho más altos, el incentivo existe para hacer esa conversión porque ahora sí es más barato entrar en las reglas del T–MEC; justo ahí hay una oportunidad muy fuerte para México para atraer más producción al país”, dijo Castañeda Garza.

Sin embargo, agregó, “un tema con EU es la incertidumbre porque un día dicen una cosa y al día siguiente cambian de opinión. Por ahora, porque parecería que esa ventana de oportunidad está ahí, México tendría que acelerar todo lo posible para tomarla”.

La académica Genoveva Roldán, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, coincidió en que el T–MEC fungió como una especie de armadura frente a los aranceles de Trump, pero no será de manera permanente ante los amagos de Trump de cancelar dicho acuerdo trilateral.

“Son mejores condiciones por lo pronto porque tampoco podemos pensar que quedan eliminadas totalmente las posibilidades de un cambio de postura de Trump, sobre todo porque ha estado insistiendo que ese T–MEC tiene que desaparecer. Ahora se cobijó con él a México y Canadá, pero ha seguido insistiendo en que debe desaparecer y eso nos debe tener alertas. Eso explica la postura de la Presidenta Sheinbaum: tenemos un respiro porque el TMEC nos está protegiendo, pero debemos acelerar el paso para el Plan México”, dijo Roldán.

La académica especializada en economía política del desarrollo planteó que la eliminación del TLCAN (ahora T–MEC) a la larga podría ser beneficioso, ya que recordó que su aplicación desde hace tres décadas perjudicó a la producción nacional mexicana y aumentó la desigualdad en la sociedad.

“El TLCAN y T-MEC han sido tratados comerciales que no han significado un beneficio para México, sino que ha significado un beneficio para las grandes empresas trasnacionales. Nunca voy a defender a una globalización que generó más desigualdad de la que ya existía en el modelo de desarrollo”, aseguró.

Por ello, dijo, es positivo que el primer punto de la aceleración del Plan México considere ampliar la autosuficiencia alimentaria frente al maíz amarillo transgénico enviado por EU.

“Podremos tener autodeterminación de lo que consumimos de productos agrícolas, impulsar el campo mexicano que quedó abandonado con el tratado, se le quitaron los subsidios a la agricultura mexicana, mientras EU y Europa siguieron subsidiando a su sector agrícola”, expuso Dávila.

Incertidumbre en el sector automotriz

De los pocos beneficiados con el T–MEC en México ha sido el sector automotriz al atraer la inversión de plantas armadoras por una mano de obra calificada, pero con menor salario que en EU.

Pero la automotriz Stellantis, este 3 de abril en que entró en vigor el arancel de 25 por ciento a los vehículos no fabricados en EU, anunció que pausará su producción en México y Canadá.

En un comunicado informó que “las medidas inmediatas a tomar incluyen detener temporalmente la producción en algunas de nuestras plantas de ensamblaje de Canadá y México, lo que afectará a varias de nuestras instalaciones de producción y estampado de motores en Estados Unidos que respaldan estas operaciones".

La fabricadora de autos de marcas europeas como Fiat o Alfa Romeo tiene tres plantas en México: una de fabricación de motores y otra de vehículos en Saltillo, Coahuila, y una más de vehículos en Toluca, Estado de México.

“En el sector automotriz va a haber mucha incertidumbre”, dijo el economista Diego Castañeda. “Stellantis anunció que va a suspender la producción en México y Canadá en varias plantas. No dijo que va a dejarlas, son plantas que producen motores y algunos componentes de sus marcas, son materiales importados, pienso en Fiat, Alfa Romeo, Peugeot (de Europa), probablemente está cerrando esa producción porque no entran en el T–MEC. Son productos que tienen contenido de valor fuera de América del Norte y no quieren pagar los aranceles, están pensando en aumentar la producción en EU”.

Sobre ello, la Presidenta Sheinbaum planteó en el punto 6 de la aceleración del Plan México, “Fortalecer y ampliar la fabricación para el mercado interno de vehículos”, que ya hablaron con la industria automotriz.

Sheinbaum lo dijo así: “El objetivo es que la mayor parte de los vehículos que se consumen en México sean fabricados en nuestro país con diálogo con los distintos países del mundo”.

Actualmente, el 91 por ciento de la producción de vehículos ligeros se destina a la exportación a EU y otros mercados, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Es pasar de ser un país maquilador a partir del libre mercado a un productor con valor agregado, acotó la economista Genoveva Dávila, del IIE-UNAM.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera/ Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.