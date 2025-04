Aranceles podrían echar a perder la era dorada de EU antes que inicie: Mike Pence.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Mike Pence, quien fuera Vicepresidente de Donald Trump durante su primer mandato, aseguró este jueves que la nueva política comercial impuesta por el magnate republicano podría echar a perder la "época dorada" de Estados Unidos antes de que comience, pues representa el mayor aumento de impuestos en la historia del país y que tendrá grandes costos para las familias estadounidenses.

Según el posicionamiento de Advancing American Freedom, organización no gubernamental fundada por Pence, y una plataforma para la agenda conservadora de Estados Unidos, estimaciones de Goldman Sachs sitúan el impacto arancelario anual en cerca de 300 mil millones de dólares al año. "La familia estadounidense promedio gana unos 101 mil dólares al año. Un nuevo impuesto de tres mil 500 dólares anularía fácilmente tres años de aumentos salariales para la mayoría de las familias", advirtió.

